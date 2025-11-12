Dupla furta R$ 18 mil em roupas de loja do ParkShopping e acaba presa

Dois homens foram presos depois de furtar roupas de uma loja do ParkShopping, no Guará. A prisão foi efetuada pelos policiais militares do Bope, com apoio de equipes do 15º Batalhão e das polícias militares de Goiás e Minas Gerais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A ação conjunta teve início após informações da inteligência policial militar indicarem o furto em andamento. No local, os militares localizaram os suspeitos e apreenderam uma mochila contendo 51 peças de roupas avaliadas em aproximadamente R$ 18 mil.

Segundo a polícia, os suspeitos usavam mochilas adaptadas para burlar sensores de segurança. Eles admitiram que, há anos, praticam furtos em shoppings pelo país e que as mercadorias eram encaminhadas a receptadores em São Paulo por meio de transporte interestadual. Um deles disse, ainda, que recebe R$ 1 mil por cada furto cometido.

Com base nas informações fornecidas, os policiais seguiram até um hotel na Ceilândia, onde, com autorização dos envolvidos, localizaram outras roupas provenientes de furtos anteriores, além de uma porção de cocaína. Os dois foram conduzidos à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).

