Dupla furta R$ 18 mil em roupas de loja do ParkShopping e acaba presa

Segundo a polícia, os suspeitos usavam mochilas adaptadas para burlar sensores de segurança

Dupla foi presa pela Polícia Militar - (crédito: PMDF/Divulgação)
Dupla foi presa pela Polícia Militar - (crédito: PMDF/Divulgação)

Dois homens foram presos depois de furtar roupas de uma loja do ParkShopping, no Guará. A prisão foi efetuada pelos policiais militares do Bope, com apoio de equipes do 15º Batalhão e das polícias militares de Goiás e Minas Gerais.

A ação conjunta teve início após informações da inteligência policial militar indicarem o furto em andamento. No local, os militares localizaram os suspeitos e apreenderam uma mochila contendo 51 peças de roupas avaliadas em aproximadamente R$ 18 mil.

Segundo a polícia, os suspeitos usavam mochilas adaptadas para burlar sensores de segurança. Eles admitiram que, há anos, praticam furtos em shoppings pelo país e que as mercadorias eram encaminhadas a receptadores em São Paulo por meio de transporte interestadual. Um deles disse, ainda, que recebe R$ 1 mil por cada furto cometido.

Com base nas informações fornecidas, os policiais seguiram até um hotel na Ceilândia, onde, com autorização dos envolvidos, localizaram outras roupas provenientes de furtos anteriores, além de uma porção de cocaína. Os dois foram conduzidos à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 12/11/2025 20:22
