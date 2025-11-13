InícioCidades DF
Foragido por integrar grupo especializado no furto de cabos é preso no MA

O Correio apurou que Israel Silva de Jesus foi encontrado no município de São José de Ribamar, no Maranhão, onde se escondia para evitar a ação da Justiça

Israel foi preso no Maranhão - (crédito: PCDF/Divulgação)
Israel foi preso no Maranhão - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) capturou, nesta quinta-feira (13/11), um dos alvos da operação Powercut, que desmantelou uma organização criminosa especializada no furto e receptação de cabos de energia, telefone e internet.

O Correio apurou que Israel Silva de Jesus foi encontrado no município de São José de Ribamar, no Maranhão, onde se escondia da Justiça. Permanecem foragidos Robson Francisco de Oliveira, Maria de Sousa dos Santos, Francisco de Sousa dos Santos e Francisco Andreciano. Informações podem ser repassadas anonimamente pelo 197.

A primeira fase da Powercut foi deflagrada em 31 de outubro de 2024, com o cumprimento de 26 mandados de prisão preventiva e 48 de busca e apreensão. Na ocasião, foram bloqueados mais de R$ 5 milhões em contas bancárias ligadas aos investigados.

