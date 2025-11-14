InícioCidades DF
PIB do DF é o maior do Centro-Oeste e o oitavo em todo o país

Valor da riqueza produzida chega a R$ 365,7 bilhões e capital segue com maior renda per capita do país

Participação da economia brasiliense no PIB nacional permaneceu em 3,3% - (crédito: Agência Brasil/Divulgação )

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta sexta-feira (14/11), as Contas Regionais de 2023. O Distrito Federal fechou o ano com um Produto Interno Bruto (PIB) estimado em R$ 365,7 bilhões. Valor este que mantém a capital como o maior PIB da região Centro-Oeste e oitavo maior do Brasil. 

Mesmo com um avanço de 3,3% em volume, considerado o menor entre as unidades da Federação do Centro-Oeste, o DF ainda ficou acima da média brasileira, que foi de 3,2%. A participação da economia brasiliense no PIB nacional permaneceu em 3,3%.

O setor de Serviços respondeu por 95,4% de todo o valor adicionado em 2023. Com destaque para administração, defesa, educação, saúdes públicas e seguridade social, responsáveis por 42,1% do total, além de atividades financeiras, seguros e serviços selecionados, com 20,8%.

A longo prazo, o DF acumulou uma variação em volume de 76,3% entre 2002 e 2023, representando um acréscimo médio anual de 2,7%.

Em destaque como maior PIB per capita do Brasil, uma marca já tradicional da capital federal, o DF chegou a R$ 129.790,44 por pessoa, 2,4 vezes superior à media nacional. São Paulo está na segunda posição com R$ 77.566,27, seguido por Mato Grosso com R$ 74.620,05.

Confira o ranking do PIB per capita dos 27 estados (em R$):

1º - Distrito Federal: 129.790,44 

2º - São Paulo: 77.566,27 

3º - Mato Grosso: 74.620,05 

4º - Rio de Janeiro: 73.052,55 

5º - Santa Catarina: 67.459,74 

6º - Mato Grosso do Sul: 66.884,75 

7º - Rio Grande do Sul: 59.736,20 

8º - Paraná: 58.624,33 

9º - Espírito Santo: 54.732,78 

10º - Rondônia: 48.353,38 

11º - Goiás: 47.721,56 

12º - Minas Gerais: 47.321,23 

13º - Tocantins: 42.553,36 

14º - Amazonas: 41.047,91 

15º - Roraima: 39.460,54 

16º - Amapá: 38.187,09 

17º - Acre: 31.675,60 

18º - Pará: 31.347,59 

19º - Rio Grande do Norte: 30.804,91 

20º - Bahia: 30.476,54 

21º - Pernambuco: 29.857,27 

22º - Alagoas: 28.675,84 

23º - Sergipe: 27.518,80 

24º - Ceará: 26.405,96 

25º - Piauí: 24.736,15 

26º - Paraíba: 24.395,17 

27º - Maranhão: 22.020,63

 

Por Giovanna Sfalsin
postado em 14/11/2025 14:45 / atualizado em 14/11/2025 15:07
