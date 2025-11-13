InícioEconomia
Ibram será indenizado por processo contra mineradoras em Londres

Escritório de advocacia inglês que representa 25 municípios afetados pelo rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, pagará mais de R$ 5 milhões ao instituto que representa mineradoras brasileiras

Barragem do Fundão, em Mariana: Ibram será indenizado por escritório inglês que defendeu municípios afetados pela tragédia
Barragem do Fundão, em Mariana: Ibram será indenizado por escritório inglês que defendeu municípios afetados pela tragédia - (crédito: Antonio Cruz/ Agencia Brasil)

O Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) vai receber 811 mil libras (cerca de R$ 5,6 milhões pelo câmbio atual) do escritório de advocacia britânico Pogust Goodhead – PG a título de reembolso das despesas que teve no processo aberto na Justiça do Reino Unido por 25 municípios afetados pelo rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, em 2015. O escritório de advocacia desistiu do processo aberto em Londres contra o Ibram, que participou da defesa das mineradoras brasileiras na Corte londrina.

Em audiência, nesta quinta-feira (13/11), a Justiça do Reino Unido entendeu que o escritório de advocacia “adotou postura inadequada ao longo do processo em Londres, pelo que deveria realizar o reembolso”, segundo nota do Ibram. Os municípios brasileiros representados pelos advogados londrinos tentavam limitar a atuação do instituto no processo, por defender a inconstitucionalidade das ações judiciais apresentadas no exterior.

 

 

Soberania

De acordo com a entidade, que representa as mineradoras brasileiras, a ação dos municípios representou uma "agressão" à soberania do país. “É fundamental que o Brasil proteja sua soberania sobre os recursos minerais. A atuação do Ibram sempre buscou assegurar que políticas públicas e decisões judiciais respeitem esse direito, garantindo segurança jurídica e previsibilidade ao setor, sem comprometer investimentos e a competitividade da mineração brasileira. Seria uma agressão sem precedentes à nossa soberania submeter o país à jurisdição estrangeira, como nos tempos do Brasil Colônia”, disse o presidente do instituto, Raul Jungmann, ao comentar a decisão da Corte londrina.

Em novembro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal (STF) referendou uma decisão do ministro Flávio Dino para que os 25 municípios apresentassem todos os contratos firmados com escritórios de advocacia estrangeiros e que suspendessem o pagamento de honorários. Na mesma época, a Corte aprovou o modelo de reparação dos danos do rompimento da barragem do Fundão, da mineradora Samarco, que ficou conhecido como Acordo de Mariana.

A tragédia de Mariana — que deixou 19 mortos, destruiu chácaras e comunidades, despejou milhões de metros cúbicos de rejeitos nos mananciais da região e poluiu o Rio Doce — completou 10 anos no último dia 5. Em outubro de 2024, as mineradoras assinaram na Justiça um acordo de reparação de danos no valor de R$ 170 bilhões, formalizado em junho deste ano pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

 

Vinicius Doria

Repórter

Jornalista profissional graduado na UnB (1986), construiu carreira com passagem pelas principais redações da capital, como TV Globo, Band, EBC, Folha de S.Paulo, Valor Econômico e Correio Braziliense.

Por Vinicius Doria
postado em 13/11/2025 21:07
