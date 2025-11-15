Ação de saneamento em Santa Luzia, na Estrutural, deve beneficiar 20 mil

Os moradores de Santa Luiza (setor habitacional da Cidade Estrutural) têm pela frente boas perspectivas de melhorias, a partir da assinatura, neste sábado (15/11), de uma ordem de serviço pelo GDF que projeta, a partir do investimento de mais de R$ 90 milhões, implantação de saneamento básico com redes de fornecimento de água e tratamento de esgoto, construção de galerias de águas pluviais, além de serviços de drenagem e pavimentação. A projeção é a de que as iniciativas toquem o dia a dia de mais de 20 mil pessoas e beneficiem mais de 4.100 residências.
"Fiz o meu compromisso com essa população de que nós iríamos encontrar uma saída ambiental, e o trabalho das equipes integradas do governo apresentaram resultados", destacou Ibaneis Rocha, que ainda assegurou, em sistema de lotes, a entrega do chamado cartão material de construção, num valor de R$ 15 mil, destinado a reformas e construções na área de Santa Luzia.
A autorização das obras de saneamento, numa localização sensível, dada a divisa com o Parque Nacional de Brasília, chega numa realidade quase concomitante à regularização da energia elétrica na região. Obras iniciadas em outubro, criarão um novo cenário: com a subida de mais de 680 postes e a entrega de 30 km de rede elétrica.