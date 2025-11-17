InícioCidades DF
Salão de Arte Contemporânea, em Formosa, valoriza cultura de Goiás

A mostra é aberta ao público e ficará aberta até o dia 17 de dezembro na Fundação Museu Couros

Formosa recebe Salão de Arte focado em cultura do Centro-Oeste - (crédito: Divulgação)
A partir desta terça-feira (18/11) a Fundação Museu Couros, em Formosa, receberá uma exposição gratuita que premiará artistas responsáveis por ressignificar a identidade e a cultura de Goiás. O 1º Salão Itiquira de Arte Contemporânea vai celebrar o cenário artístico do Centro-Oeste e ficará aberto até o dia 17 de dezembro.

Idealizado pelo professor e produtor cultural Leo Matos, o Salão Itiquira de Arte Contemporânea tem como objetivo solidificar o Estado de Goiás como polo de produção artística e cosmopolita. Durante o evento, 15 artistas visuais previamente selecionados terão suas obras em destaque na exposição que engloba modalidades como pintura, escultura, fotografia, performance, desenho e abrangem temas que abordam identidade, sustentabilidade e a história do Centro-Oeste.

“Além de dar luz a artistas que enxergam na cultura uma brecha para pontuar temáticas relevantes e de interesse factual, o projeto surge para mostrar Goiás como um Estado artisticamente rico, complexo e contemporâneo; um Estado que está sempre se reinventando mas nunca deixa sua verdadeira essência para trás”, reforça o organizador da mostra.

Além da vernissage e do coquetel de entrada, o ponto alto da noite será marcado pelo anúncio dos vencedores; sendo que os três primeiros colocados irão ganhar prêmios aquisitivos no valor de 4 mil reais e terão suas obras integradas ao acervo do Salão Itiquira de Arte Contemporânea. Promovendo a aproximação do público de maneira acessível e democrática, a exposição possui entrada gratuita e ficará disponível até o dia 17 de dezembro.

Serviço

Abertura do 1º Salão Itiquira de Arte Contemporânea
Data e Horário: 18 de novembro, terça-feira, a partir das 19h
Local: Fundação Museu Couros – Formosa (GO)
Instagram: https://www.instagram.com/salaoitiquira/

Por Mila Ferreira
postado em 17/11/2025 12:40
