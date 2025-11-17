InícioCidades DF
CRIME

PCDF divulga foto de homem que tentou matar a ex jogando carro em ribanceira

A Policia Civil (PCDF) divulgou foto do acusado, que chegou a ser capturado, mas fugiu ao ser transferido para o Hospital de Base

Fábio dos Santos Souza está foragido após tentar matar a ex-companheira jogando o carro em um barranco - (crédito: PCDF)
Fábio dos Santos Souza está foragido após tentar matar a ex-companheira jogando o carro em um barranco - (crédito: PCDF)

Fábio dos Santos Souza, de 40 anos, ainda está foragido pelo crime de tentativa de feminicídio. Ele tentou matar a ex-companheira ao lançar o carro em que estavam contra um barranco na marginal da EPTG, em Vicente Pires.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou, nesta segunda-feira (17/11), uma imagem de Fábio e solicitou a quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do acusado que entre em contato por meio do número 197.

O homem havia sido preso em flagrante, mas fugiu enquanto era transferido do Hospital de Base e segue foragido. A vítima segue se recuperando das lesões causadas pelo sinistro de trânsito forjado.

Fábio dos Santos Souza está foragido após tentar matar a ex jogando o carro em um barranco
Fábio dos Santos Souza está foragido após tentar matar a ex jogando o carro em um barranco (foto: PCDF)

 

Saiba Mais

 
 

  • Google Discover Icon

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 17/11/2025 11:37
SIGA
x