PCDF divulga foto de homem que tentou matar a ex jogando carro em ribanceira

Fábio dos Santos Souza está foragido após tentar matar a ex-companheira jogando o carro em um barranco - (crédito: PCDF)

Fábio dos Santos Souza, de 40 anos, ainda está foragido pelo crime de tentativa de feminicídio. Ele tentou matar a ex-companheira ao lançar o carro em que estavam contra um barranco na marginal da EPTG, em Vicente Pires.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou, nesta segunda-feira (17/11), uma imagem de Fábio e solicitou a quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do acusado que entre em contato por meio do número 197.

O homem havia sido preso em flagrante, mas fugiu enquanto era transferido do Hospital de Base e segue foragido. A vítima segue se recuperando das lesões causadas pelo sinistro de trânsito forjado.

