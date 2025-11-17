Incêndio em galpão: cinco cães foram resgatados por bombeiros

Cinco filhotes foram resgatados no galpão que pegou fogo em Ceilândia - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Cinco cachorros filhotes foram resgatados por militares do Corpo de Bombeiros (CBMDF) no incêndio de grandes proporções que atingiu um galpão localizado na QI 22, do Setor de Indústrias de Ceilândia. Os animais foram deixados aos cuidados do proprietário do local. Devido à concentração de muitos materiais combustíveis no espaço, as equipes permanecem atuando, desde o início das chamas, no rescaldo de pequenos focos, totalizando 20 horas de combate. Não houve vítimas.

Segundo as equipes de socorro, o fogo começou por volta das 14h30 de domingo (16/11) e se espalhou rapidamente. Às 21h chegou a ser controlado, porém, com o acúmulo de materiais de reciclagem (plástico, madeira e outros resíduos), foi preciso permanecer no local para fazer o revolvimento do aparato, processo no qual os elementos são espalhados para que brasas e focos de fogo ocultos sejam expostos e extintos.

Incêndio em depósito de materiais recicláveis (foto: CBMDF/Divulgação)

O incêndio se deu em três pontos do terreno, sendo necessário o combate direto às chamas de maneira simultânea e coordenada. Os militares priorizaram a edificação vizinha, caminhões estacionados e também dezenas de pneus armazenados no local.

Ainda segundo o CBMDF , oito viaturas participam do controle às chamas do fogo. O responsável pelo depósito foi chamado e apoiou a equipe na remoção de veículos e com o fornecimento de informações sobre o galpão. As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas.

