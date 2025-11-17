Metrô-DF divulga primeiro inventário de emissões de gases de efeito estufa

Segundo o primeiro Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), a emissão de gases poluentes pelo Metro-DF, em 2024, foi seis vezes menor do que a registrada por ônibus urbano a diesel, e até 50 vezes inferior à liberada pelos automóveis. O documento foi elaborado pela equipe técnica da própria Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) e coordenado pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getulio Vargas (FGVces).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O inventário quantifica e qualifica as emissões diretas e indiretas associadas às atividades do Metrô-DF. São reunidos dados de manutenção, transporte, consumo de energia, gestão de resíduos, deslocamento de pessoal e serviços administrativos.

Ao todo, foi registrado um total de 3.835,2 toneladas de CO emitidos, sendo a maior parcela (85,9%) associada ao consumo de energia elétrica para a operação do sistema metroviário, abrangendo trens, estações e sede administrativa. Já as emissões indiretas são provenientes de fontes não controladas diretamente pelo Metro-DF e representaram 10,5% do total, enquanto as emissões diretas corresponderam a 3,5%.

“O inventário é um marco para o Metrô-DF. Pela primeira vez, temos um retrato detalhado de nossas emissões, o que nos permite planejar ações concretas para reduzir impactos e reforçar nosso compromisso com a agenda climática do Distrito Federal. O transporte metroviário já se mostra uma alternativa sustentável e de baixo carbono, e queremos avançar cada vez mais nesse caminho”, afirmou Handerson Cabral, presidente da companhia.