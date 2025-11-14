InícioCidades DF
População do DF terá transporte gratuito no Natal; confira datas

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF) irá preparar a operação das linhas de ônibus conforme a programação da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF)

Este ano, o Natal será numa quinta-feira, assim como o Ano Novo. Pelas regras do Vai de Graça, a população terá gratuidade no transporte nessas duas datas e no domingo, 28 de dezembro
Este ano, o Natal será numa quinta-feira, assim como o Ano Novo. Pelas regras do Vai de Graça, a população terá gratuidade no transporte nessas duas datas e no domingo, 28 de dezembro - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

*Por Ana Carolina Alli

O programa Vai de Graça irá funcionar durante o evento Nosso Natal. A medida do Governo do Distrito Federal (GDF) garante gratuidade nos ônibus e no metrô para toda a população, com o objetivo de facilitar a participação das pessoas na ação, que será realizada na Esplanada dos Ministérios. 

Este ano, o Natal será numa quinta-feira, assim como o Ano Novo. Pelas regras do Vai de Graça, a população terá gratuidade no transporte nessas duas datas e no domingo, 28 de dezembro. O GDF deverá publicar, ainda, decreto estabelecendo os outros dias em que os passageiros terão transporte gratuito.

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF) irá preparar a operação das linhas de ônibus conforme a programação da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF) para o evento. 

“Estamos em contato com a pasta para definir a data de início da programação do transporte público coletivo da capital. O Nosso Natal é bastante movimentado e teremos de programar reforço nas linhas, sobretudo as que se destinam à Rodoviária do Plano Piloto”, afirmou o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves. Segundo ele, a programação dos ônibus será divulgada em breve. 

 

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 14/11/2025 21:04
