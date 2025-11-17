Robinho é transferido de Tremembé para Centro de Ressocialização

Robinho foi transferido para o Centro de Ressocialização de Limeira. - (crédito: Foto: Divulgação/Governo de São Paulo)

Condenado a nove anos por crime de estupro, o ex-jogador Robson de Souza, o Robinho, deixou a P2 de Tremembé na manhã desta segunda-feira (17/11). Ele foi levado da unidade, conhecida por abrigar condenados por crimes famosos, em direção ao Centro de Ressocialização de Limeira.

Robinho cumpre pena em regime fechado desde março de 2024, quando o Superior Tribunal de Justiça (STJ) homologou condenação por estupro coletivo proferida pela Justiça da Itália. O pedido de transferência foi feito pela defesa do apenado, que alegou bom comportamento, ausência de registros disciplinares e réu primário do condenado. No pedido, os advogados indicaram centros em Bragança Paulista, Rio Claro e Limeira. Os defensores já haviam solicitado transferência anteriormente, no fim de outubro, mas pedido acabou negado.

O Correio entrou em contato com a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP). Em caso de resposta, o texto será atualizado.