Briga entre adolescentes termina com menina de 14 anos esfaqueada

A suspeita foi apreendida pela PM e levada à Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA), que investiga o caso - (crédito: Wallace Martins/Esp. CB/D.A Press)

Uma briga entre duas adolescentes deixou uma delas ferida, na manhã desta segunda-feira (17/11), na QR 223, em Samambaia Norte.

Segundo informações preliminares, a vítima e a suspeita têm 14 anos. Elas teriam iniciado uma discussão, quando uma delas sacou a faca e atacou a outra. O sargento Petronio Sousa foi acionado ao local junto aos soldados V. Luís e F. França. Ao militar, a mãe da suspeita contou que saiu de casa para buscar a filha e a encontrou em situação de descontrole e agressiva.

De acordo com a mãe, a filha a ameaçou com uma faca e a amiga da menina interveio, momento que foi atingida com uma facada. Populares auxiliaram nos primeiros socorros. Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados e encaminharam a menina ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC). A suspeita foi apreendida pela PM e levada à Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA), que investiga o caso.