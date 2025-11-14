Criminoso acessou Instituto Histórico do DF por porta de vidro discreta

14/11/2025. Crédito: Ed Alves/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Cidades. Ladrão invade Instituto Histórico do DF e leva peças de Kubitschek. Criminoso levou peças valiosas que pertenceram a personalidades da capital, - (crédito: Ed Alves/CB)

Uma câmera instalada no teto da sala de exposições do Instituto Histórico e Geográfico do DF (IHG-DF) registrou parte do furto ocorrido na madrugada desta sexta-feira (14/11). O invasor entrou pelo salão de exposições após pular uma grade externa. Ele acessou o espaço por uma porta de vidro discreta, cuja fechadura fica na parte inferior. A entrada é pouco visível para quem não conhece a estrutura.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Dentro do museu, o homem — de bermuda, regata e chinelo — tentou arrombar a porta que dá acesso à biblioteca e à sala dos servidores. A ação foi percebida pelo zelador Marcelo Cardoso, que monitora as câmeras pelo celular e recebeu alerta de possível invasão às 4h26. Ele acionou a direção imediatamente.





















Ao todo, foram furtadas 20 medalhas — seis delas comemorativas da instalação dos Três Poderes da República, ofertadas a Juscelino Kubitschek por presidentes de países como Paraguai, Portugal, Cuba, México e Indonésia — e uma máquina de cortar cerca usada pelo engenheiro Joffre Mozart Parada, engenheiro pioneiro da capital. O criminoso deixou manchas de sangue ao se ferir durante o furto. Peritos e papiloscopistas recolheram vestígios ao longo da manhã.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Filipe Oliveira, diretor do IHG-DF, explica que os bens não têm valor monetário considerável, mas histórico. “São itens que dificilmente vamos recuperar. E que tinha importância grande”, afirmou. Segundo ele, o furto representa a situação vulnerável dos museus presentes no país. “Não é algo restrito ao nosso. Há falta de recursos e estrutura. Este é mais um retrato desse cenário difícil.”

O presidente do IGH-DF, José Theodoro Menck, comentou sobre a falta de policiamento na área. “Por sorte, ele (autor) não teve acesso a documentos importantes e valiosos que guardamos. Este é um museu importante, onde recebemos de 6 a 7 mil alunos por ano. Aqui também funciona como centro de formação de professores de história e de geografia”, disse.