Ladrão furta 20 medalhas e maquinário do Instituto Histórico do DF

14/11/2025. Crédito: Ed Alves/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Cidades. Ladrão invade Instituto Histórico do DF e leva peças de Kubitschek. Criminoso levou peças valiosas que pertenceram a personalidades da capital, - (crédito: Ed Alves/CB)

O criminoso que invadiu e furtou o Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal (IHG-DF) levou 20 medalhas e um maquinário que pertenceu ao engenheiro Joffre Mozart Parada, pioneiro da capital. O crime ocorreu na madrugada desta sexta-feira (14/11).

O homem, ainda não identificado, entrou no piso de exposição do instituto por meio de uma porta de vidro. Ele arrombou a fechadura e permaneceu por horas no espaço. Nesse tempo, arrombou vitrines e furtou 20 medalhas. Seis delas são medalhas comemorativas à instalação dos Três Poderes da República e foram dadas por presidentes de outros países, como Paraguai, Portugal, Cuba, México e Indonésia.

Uma máquina de cortar cerca usada por Joffre na construção de Brasília também foi levada. O criminoso se feriu e deixou manchas de sangue no chão, vestígios importantes para a perícia criminal. O homem tentou ter acesso ao térreo, onde fica a biblioteca e sala dos servidores. Para isso, danificou a cerca, mas sem sucesso.



































































































Filipe Oliveira, diretor do IHG-DF, explica que os bens não têm valor monetário considerável, mas histórico. “São itens que dificilmente vamos recuperar. E que tinham importância grande”, afirmou. Segundo ele, o furto ilustra a situação vulnerável dos museus do país. “Não é algo restrito ao nosso. Há falta de recursos e estrutura. Esse é mais um retrato desse cenário difícil.”

O presidente do IGH-DF, José Theodoro Menck, comentou sobre a falta de policiamento na área. “Por sorte, ele (autor) não teve acesso a documentos importantes e valiosos que guardamos. Este é um museu importante, onde recebemos de 6 a 7 mil alunos por ano. Aqui também funciona como centro de formação de professores de história e geografia”, disse.

Até a última atualização dessa reportagem, o suspeito não havia sido preso.