Alunos e professores são atacados por abelhas em escola da Asa Sul

Alunos e professores foram atacados por um enxame de abelhas na Escola Classe 209, na Asa Sul, na manhã desta terça-feira (18/11). Ninguém precisou de encaminhamento ao hospital.

Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados ao local e encontraram o enxame de abelhas agitado devido ao serviço de roçagem realizado pela Novacap no gramado da área externa da escola. As equipes solicitaram a interrupção do serviço e isolaram o local.

Apesar do susto, não houve condução de vítimas ao hospital. O local permaneceu isolado para evitar novos ataques. O CBMDF informou que fará a remoção da colmeia.

