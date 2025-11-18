InícioCidades DF
Alunos e professores são atacados por abelhas em escola da Asa Sul

Apesar do susto, não houve condução de vítimas ao hospital. O local permaneceu isolado para evitar novos ataques. O CBMDF informou que fará a remoção da colmeia.

Crianças não ficaram feridas - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Alunos e professores foram atacados por um enxame de abelhas na Escola Classe 209, na Asa Sul, na manhã desta terça-feira (18/11). Ninguém precisou de encaminhamento ao hospital.

Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados ao local e encontraram o enxame de abelhas agitado devido ao serviço de roçagem realizado pela Novacap no gramado da área externa da escola. As equipes solicitaram a interrupção do serviço e isolaram o local.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 18/11/2025 18:33
