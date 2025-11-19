InícioCidades DF
ECONOMIA

"Não tenho conhecimentos de mercado financeiro", diz Ibaneis sobre tentativa de compra do Master

Quando perguntado se há alguma arrependimento da decisão de tentar comprar o Master, Ibaneis Rocha disse não ter conhecimento sobre mercado financeiro

Ibaneis Rocha diz não ter conhecimento do mercado financeiro - (crédito: Evandro Macedo/LIDE)
Após o Banco Central liquidar o Banco Master e uma investigação da Polícia Federal revelar que o BRB teria comparado títulos fraudulentos do Master no valor de R$ 12,2 bilhões, entre 2024 e este ano, o governador Ibaneis Rocha (MDB) demitiu o então diretor da instituição, Paulo Henrique Costa, e nomeou Nelson Antônio de Souza, ex-presidente da Caixa Econômica Federal, como presidente; e Celso Eloi, como diretor.

Perguntando se diante do que a Polícia Federal e o Banco Central divulgaram, ontem, ele se arrepende da decisão de tentar comprar o Master. Ibaneis declarou: ”Não tenho conhecimento de mercado financeiro”.

Em entrevista exclusiva ao Correio, Ibaneis falou ainda sobre as expectativas em relação à Nelson Antônio e Celso Eloi. “Eficiência para fazer o BRB continuar crescendo e apoio total às investigações".

Adriana Bernardes

Coordenadora de produção

Concluiu o curso de comunicação social em 1999. Atua no jornal Correio Braziliense desde 2005 e, atualmente, ocupa o cargo de coordenadora de produção.

Por Adriana Bernardes
postado em 19/11/2025 13:13
