"Carta branca para montar uma diretoria do tamanho que o BRB precisa", diz Ibaneis

O governador Ibaneis Rocha (MDB) chamou o ex-presidente da Caixa Econômica Federal Nelson Antônio de Souza para assumir o comando do Banco de Brasília (BRB). Ontem, ele havia anunciado Celso Eloi Cavalhero para o cargo. Agora, Eloi assumirá a diretoria do banco estatal.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Perguntado sobre o que espera dos novos gestores, Ibaneis Rocha disse querer "eficiência para fazer o BRB continuar crescendo e apoio total as investigações". " (Eles) têm carta branca para montar uma diretoria do tamanho que o banco precisa para seguir apoiando a população e o empresariado do DF", afirmou.
A troca no comando ocorreu depois de uma operação da Polícia Federal, que investiga a emissão e negociação de créditos falsos com o objetivo de comprar o Banco Master.
Aguarde mais informações
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular