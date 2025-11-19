InícioCidades DF
Operação Compliance zero

"Carta branca para montar uma diretoria do tamanho que o BRB precisa", diz Ibaneis

O ex-presidente da Caixa Econômica Federal Nelson Antônio de Souza vai assumir o comando do Banco de Brasília (BRB), diz Ibaneis Rocha. Celo Eloi, fica com a diretoria

A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF) deflagraram a Operação Compliance Zero. Busca e apreensão no BRB - (crédito: Ed Alves/CB)
A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF) deflagraram a Operação Compliance Zero. Busca e apreensão no BRB - (crédito: Ed Alves/CB)

O governador Ibaneis Rocha (MDB) chamou o ex-presidente da Caixa Econômica Federal Nelson Antônio de Souza para assumir o comando do Banco de Brasília (BRB). Ontem, ele havia anunciado Celso Eloi Cavalhero para o cargo. Agora, Eloi assumirá a diretoria do banco estatal. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Perguntado sobre o que espera dos novos gestores, Ibaneis Rocha disse querer "eficiência para fazer o BRB continuar crescendo e apoio total as investigações". " (Eles) têm carta branca para montar uma diretoria do tamanho que o banco precisa para seguir apoiando a população e o empresariado do DF", afirmou. 

A troca no comando ocorreu depois de uma operação da Polícia Federal, que investiga a emissão e negociação de créditos falsos com o objetivo de comprar o Banco Master. 

Aguarde mais informações

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Adriana Bernardes

Coordenadora de produção

Concluiu o curso de comunicação social em 1999. Atua no jornal Correio Braziliense desde 2005 e, atualmente, ocupa o cargo de coordenadora de produção.

Por Adriana Bernardes
postado em 19/11/2025 12:26 / atualizado em 19/11/2025 12:35
SIGA
x