"Carta branca para montar uma diretoria do tamanho que o BRB precisa", diz Ibaneis

A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF) deflagraram a Operação Compliance Zero. Busca e apreensão no BRB - (crédito: Ed Alves/CB)

O governador Ibaneis Rocha (MDB) chamou o ex-presidente da Caixa Econômica Federal Nelson Antônio de Souza para assumir o comando do Banco de Brasília (BRB). Ontem, ele havia anunciado Celso Eloi Cavalhero para o cargo. Agora, Eloi assumirá a diretoria do banco estatal.

Perguntado sobre o que espera dos novos gestores, Ibaneis Rocha disse querer "eficiência para fazer o BRB continuar crescendo e apoio total as investigações". " (Eles) têm carta branca para montar uma diretoria do tamanho que o banco precisa para seguir apoiando a população e o empresariado do DF", afirmou.

A troca no comando ocorreu depois de uma operação da Polícia Federal, que investiga a emissão e negociação de créditos falsos com o objetivo de comprar o Banco Master.

