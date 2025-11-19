BRB vai contratar auditoria externa para apurar suspeitas de fraudes

O Banco de Brasília (BRB), alvo de investigação da Polícia Federal, afirmou, por meio de nota divulgada na manhã desta quarta-feira (19/11), que vai contratar uma auditoria externa especializada para apurar as suspeitas de fraudes mencionadas pela Operação Compliance Zero, realizada nessa terça (18/11). A PF investiga a emissão e negociação de créditos falsos, por parte do BRB, com o fim de adquirir o banco Master.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"O BRB, em cumprimento ao disposto na Resolução CVM no 44/2021, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração se reuniu na noite de 18/11/2025 para avaliar os fatos relacionados à denominada operação compliance zero, tendo deliberado pela contratação de auditoria externa especializada, com o objetivo de apurar os fatos mencionados na referida operação", diz a nota, assinada por Cristiane Maria Lima Bukowitz, diretora-executiva de Gestão de Pessoas e presidente em exercício, e Iure Cavalcante Oliveira, gerente de Relações com Investidores.

Denominada de Compliance Zero, a operação cumpriu mandado de busca e apreensão na sede do banco, no Setor de Autarquias Norte, e no apartamento do presidente da instituição, Paulo Henrique Costa. A PF estima que as fraudes contra o sistema financeiro investigadas na Operação Compliance Zero podem ter movimentado até R$ 16,7 bilhões, entre 2024 e 2025, no banco Master.

Nenhum dirigente do BRB foi preso, mas o juiz da 10ª Vara Federal de Brasília, Ricardo Leite, determinou que Paulo Henrique Costa, fosse afastado por 60 dias. No entanto, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), decidiu pela saída definitiva do executivo. O novo presidente do BRB escolhido por Ibaneis é Celso Eloi de Souza Cavalhero, até então superintendente executivo de governo da Caixa Econômica Federal.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Antes de assumir, o indicado precisa ser sabatinado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), o que deve acontecer na próxima segunda-feira na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças (CEOF) e, na terça-feira, a decisão passa pelo plenário da Casa. A Justiça determinou também o afastamento do diretor de Finanças e Controladoria do banco, Dairo Oswaldo Garcia Júnior.

"O BRB reafirma seu compromisso com as melhores práticas de governança, transparência e prestação de informações ao mercado, e que o Conselho de Administração seguirá acompanhando de forma contínua os desdobramentos dos fatos, mantendo seus acionistas e o mercado devidamente informados", finaliza o texto enviado nesta manhã.