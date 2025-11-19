InícioCidades DF
operação compliance zero

BRB vai contratar auditoria externa para apurar suspeitas de fraudes

Autoria externa especializada vai apurar as suspeitas de fraudes mencionadas pela Operação Compliance Zero, que investiga a emissão e negociação de créditos falsos

PF deflagrou a Operação Compliance Zero na manhã dessa terça-feira (18) - (crédito: Ed Alves/CB)
PF deflagrou a Operação Compliance Zero na manhã dessa terça-feira (18) - (crédito: Ed Alves/CB)

O Banco de Brasília (BRB), alvo de investigação da Polícia Federal, afirmou, por meio de nota divulgada na manhã desta quarta-feira (19/11), que vai contratar uma auditoria externa especializada para apurar as suspeitas de fraudes mencionadas pela Operação Compliance Zero, realizada nessa terça (18/11). A PF investiga a emissão e negociação de créditos falsos, por parte do BRB, com o fim de adquirir o banco Master.

"O BRB, em cumprimento ao disposto na Resolução CVM no 44/2021, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração se reuniu na noite de 18/11/2025 para avaliar os fatos relacionados à denominada operação compliance zero, tendo deliberado pela contratação de auditoria externa especializada, com o objetivo de apurar os fatos mencionados na referida operação", diz a nota, assinada por Cristiane Maria Lima Bukowitz, diretora-executiva de Gestão de Pessoas e presidente em exercício, e Iure Cavalcante Oliveira, gerente de Relações com Investidores. 

Denominada de Compliance Zero, a operação cumpriu mandado de busca e apreensão na sede do banco, no Setor de Autarquias Norte, e no apartamento do presidente da instituição, Paulo Henrique Costa. A PF estima que as fraudes contra o sistema financeiro investigadas na Operação Compliance Zero podem ter movimentado até R$ 16,7 bilhões, entre 2024 e 2025, no banco Master.

Nenhum dirigente do BRB foi preso, mas o juiz da 10ª Vara Federal de Brasília, Ricardo Leite, determinou que Paulo Henrique Costa, fosse afastado por 60 dias. No entanto, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), decidiu pela saída definitiva do executivo. O novo presidente do BRB escolhido por Ibaneis é Celso Eloi de Souza Cavalhero, até então superintendente executivo de governo da Caixa Econômica Federal.

Antes de assumir, o indicado precisa ser sabatinado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), o que deve acontecer na próxima segunda-feira na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças (CEOF) e, na terça-feira, a decisão passa pelo plenário da Casa. A Justiça determinou também o afastamento do diretor de Finanças e Controladoria do banco, Dairo Oswaldo Garcia Júnior.

"O BRB reafirma seu compromisso com as melhores práticas de governança, transparência e prestação de informações ao mercado, e que o Conselho de Administração seguirá acompanhando de forma contínua os desdobramentos dos fatos, mantendo seus acionistas e o mercado devidamente informados", finaliza o texto enviado nesta manhã.

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 19/11/2025 12:51
