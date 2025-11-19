InícioCidades DF
ECONOMIA

Para Ibaneis, CPI do BRB é movimento político eleitoral

O governador Ibaneis Rocha disse confiar nas investigações do Banco Central e do Poder Judiciário. Para ele, pedido de CPI não passa de movimento político eleitoral

Ibaneis Rocha diz não ter conhecimento do mercado financeiro - (crédito: Evandro Macedo/LIDE)
Ibaneis Rocha diz não ter conhecimento do mercado financeiro - (crédito: Evandro Macedo/LIDE)

Após o escândalo envolvendo negociações entre o BRB e o Banco Master, liquidado pelo Banco Central, deputados distritais da oposição protocolaram dois pedidos de CPIs para investigar as ações do banco estatal.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ao avaliar as iniciativas da oposição, o governador Ibaneis Rocha (MDB) disse não passar de “movimentos políticos eleitorais”. “Confio na investigação do MPF, nas auditorias do Banco Central do Brasil e sempre no Poder Judiciário. Esses pedidos não passam de movimentos políticos eleitorais”, afirmou.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Adriana Bernardes

Coordenadora de produção

Concluiu o curso de comunicação social em 1999. Atua no jornal Correio Braziliense desde 2005 e, atualmente, ocupa o cargo de coordenadora de produção.

Por Adriana Bernardes
postado em 19/11/2025 13:17
SIGA
x