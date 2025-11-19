Para Ibaneis, CPI do BRB é movimento político eleitoral

Ibaneis Rocha diz não ter conhecimento do mercado financeiro - (crédito: Evandro Macedo/LIDE)

Após o escândalo envolvendo negociações entre o BRB e o Banco Master, liquidado pelo Banco Central, deputados distritais da oposição protocolaram dois pedidos de CPIs para investigar as ações do banco estatal.

Ao avaliar as iniciativas da oposição, o governador Ibaneis Rocha (MDB) disse não passar de “movimentos políticos eleitorais”. “Confio na investigação do MPF, nas auditorias do Banco Central do Brasil e sempre no Poder Judiciário. Esses pedidos não passam de movimentos políticos eleitorais”, afirmou.