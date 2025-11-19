Presidente de Instituto reforça urgência em ampliar presença de negros nos espaços de poder

Durante o debate Histórias de Consciência: mulheres em movimento, promovido pelo Correio Braziliense, nesta quarta-feira (19/11), a presidente do Instituto É Possível, Dora Gomes, reforçou a urgência de ampliar a presença de pessoas negras nos espaços de decisão.

Para Dora, o evento chega em um momento decisivo. “É de extrema importância refletir e continuar trazendo informação para a população de Brasília sobre a presença de pessoas negras nos espaços de poder”, afirmou.

Ela defende que o debate público precisa se apoiar em dados e em políticas estruturadas para reduzir desigualdades históricas. “A gente precisa ter um olhar mais cuidadoso para que essa presença seja realmente fortalecida — seja no mercado de trabalho, seja nos espaços de decisão. Isso só acontece com inclusão de verdade e com educação.”

O Instituto É Possível, criado pela própria família de Dora, nasceu com foco em justiça social, racial e de gênero. Ela explica que o terceiro setor foi o caminho encontrado para atuar diretamente na promoção da equidade. “Nossa escolha foi investir conhecimento e experiência na luta por inclusão real de pessoas pretas em qualquer ambiente. É com trabalho contínuo que a gente avança”, disse.

Afroempreendedorismo



A presidente também avaliou os dados recentes sobre empreendedorismo negro no DF — que mostram crescimento, mas ainda revelam distâncias significativas entre renda, acesso a oportunidades e condições de ascensão. Para Dora, empreender se tornou um caminho natural para a população negra em Brasília.

O maior entrave, porém, continua sendo o crédito. Dora é direta ao apontar o problema: “Por que o empreendedorismo negro não cresce mais? Por falta de acesso. A exigência de garantias financeiras simplesmente ignora que muita gente não teve mobilidade social suficiente nem para ter uma casa própria.”

Para ela, esse sistema precisa ser revisto. “Os critérios de crédito precisam ter um olhar mais social e menos financeiro. Sem isso, não tem avanço consistente.”

CB.Debate

O Correio Braziliense realiza, nesta quarta-feira (19/11), a partir das 14h, o evento Histórias de consciência: mulheres em movimento, com o objetivo de ampliar a valorização do protagonismo de mulheres negras. O evento está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube.

