Mulheres negras em movimento: Correio promove debate no Mês da Consciência Negra

Para marcar o Mês da Consciência Negra, o Correio promove o debate "Histórias de Consciência: mulheres em movimento", hoje, a partir da 14h, com entrada gratuita. O evento une informação, arte, opinião e memória para destacar o protagonismo das mulheres negras da cidade e do país.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Durante os painéis, o público será convidado a ouvir histórias inspiradoras, refletir sobre trajetórias de resistência e celebrar a força feminina negra em diferentes áreas da sociedade. A iniciativa ocorre um dia antes do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrados nesta quinta-feira.
No dia 20 de novembro, em 1695, Zumbi dos Palmares foi capturado e morto. A data é um convite à reflexão, ao reconhecimento e à valorização da contribuição das pessoas negras na construção cultural, social e econômica do Brasil.
Abertura
- Margareth Menezes, ministra da Cultura do Brasil
- Gina Vieira Ponte, professora, mestre em linguística pela UnB e idealizadora do Programa Mulheres Inspiradoras
Pré-painel
» Adriana Lima, fundadora do Sacoleiros de Luxo
Painel 1 | Mercado de Trabalho
- Ilka Teodoro, advogada e ex-administradora do Plano Piloto
- Dora Gomes, presidente do Instituto É Possível
Painel 2 | Mobilização coletiva de mulheres
- Joice Marques, gestora da Casa Akotirene
- Naiara Leite, representante do Comitê Nacional da Marcha das Mulheres Negras
- Ana Flávia Magalhães, historiadora e professora da Universidade de Brasília (UnB)
- Janaina Soares, decana de Extensão da Universidade de Brasília (UnB)
Serviço
Data: 19 de novembro de 2025
Horário: 14h
Transmissão e início do evento: 14h30
Local: Auditório do Correio Braziliense
Mediadores: Carmen Souza e Rosane Garcia
Transmissão: ao vivo, pelo canal do Correio Braziliense no YouTube
Evento aberto ao público
Saiba Mais
- Cidades DF Homem é preso depois de xingar e atacar servidores na Câmara dos Deputados
- Cidades DF Quadras da Estrutural ficarão sem energia nesta quinta; veja quais
- Cidades DF Homem é executado com tiros na cabeça no meio da rua de Ceilândia
- Cidades DF Adolescente embarca em transporte por app para levar pó e skunk para Asa Norte
- Cidades DF Pelo menos 180 presos não retornaram às cadeias este ano após saídas temporárias
- Cidades DF Quem é Celso Eloi, novo presidente do BRB