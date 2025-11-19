Mulheres negras em movimento: Correio promove debate no Mês da Consciência Negra

13/08/2025. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Caixa Cultural aniversário de 45 anos e lançameto da exposição fotográfica World Press Photo. Ministra da Cultura Margareth Menezes - (crédito: Minervino Júnior/CB )

Para marcar o Mês da Consciência Negra, o Correio promove o debate "Histórias de Consciência: mulheres em movimento", hoje, a partir da 14h, com entrada gratuita. O evento une informação, arte, opinião e memória para destacar o protagonismo das mulheres negras da cidade e do país.

Durante os painéis, o público será convidado a ouvir histórias inspiradoras, refletir sobre trajetórias de resistência e celebrar a força feminina negra em diferentes áreas da sociedade. A iniciativa ocorre um dia antes do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrados nesta quinta-feira.

No dia 20 de novembro, em 1695, Zumbi dos Palmares foi capturado e morto. A data é um convite à reflexão, ao reconhecimento e à valorização da contribuição das pessoas negras na construção cultural, social e econômica do Brasil.

Abertura

Margareth Menezes, ministra da Cultura do Brasil

Gina Vieira Ponte, professora, mestre em linguística pela UnB e idealizadora do Programa Mulheres Inspiradoras

Pré-painel

» Adriana Lima, fundadora do Sacoleiros de Luxo

Painel 1 | Mercado de Trabalho

Ilka Teodoro, advogada e ex-administradora do Plano Piloto

Dora Gomes, presidente do Instituto É Possível

Painel 2 | Mobilização coletiva de mulheres

Joice Marques, gestora da Casa Akotirene

Naiara Leite, representante do Comitê Nacional da Marcha das Mulheres Negras

Ana Flávia Magalhães, historiadora e professora da Universidade de Brasília (UnB)

Janaina Soares, decana de Extensão da Universidade de Brasília (UnB)

Serviço

Data: 19 de novembro de 2025

Horário: 14h

Transmissão e início do evento: 14h30

Local: Auditório do Correio Braziliense

Mediadores: Carmen Souza e Rosane Garcia

Transmissão: ao vivo, pelo canal do Correio Braziliense no YouTube

Evento aberto ao público



