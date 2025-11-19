Letramento racial é decisivo contra a violência, diz deputada Jane Klébia

Minutos antes do início do debate Histórias de Consciência: mulheres em movimento, promovido pelo Correio Braziliense, a deputada distrital Doutora Jane (Republicanos) destacou a importância do encontro para o fortalecimento do protagonismo feminino negro e para o avanço das políticas de combate ao racismo no Distrito Federal.
Segundo ela, o Mês da Consciência Negra amplia o espaço para discutir “os desafios de ser negro em um país que é racista e, ao mesmo tempo, insiste em dizer que não é”, o que torna o enfrentamento “velado e dissimulado”.
A deputada adiantou que irá apresentar ao público um projeto de lei de sua autoria, já aprovado na Câmara Legislativa, que institui o letramento racial no DF.
A proposta, explica ela, tem o objetivo de “identificar, instruir e fazer com que as pessoas entendam o que é o racismo e como combatê-lo”. Para ela, painéis como os que ocorrerão ao longo da tarde de hoje (19/11) “têm o poder de nos orientar, abrir nossos olhos e permitir que as pessoas falem de racismo com menos medo”.
Jane ressaltou, também, que muitas pessoas ainda receiam abordar o tema “por medo de errar, de ferir alguém, mesmo quando tentam ajudar”. Por isso, acredita que o letramento racial nasce justamente de momentos como este: “oportunidades para tratar de um assunto necessário e importante com segurança”.
Questionada sobre a relação entre o debate e a proteção das mulheres negras, Doutora Jane foi enfática ao lembrar que elas são as principais vítimas da violência doméstica. “Quando avaliamos os índices, vemos que as mulheres negras são as mais agredidas. Elas acumulam vulnerabilidades: a marginalização, o racismo e tantas outras camadas que acabam fazendo com que sejam ainda mais violentadas”, disse.
O evento
O encontro tem entrada gratuita e reúne informação, arte, opinião e memória para destacar trajetórias de resistência e celebrar a força feminina negra no DF e no país. A abertura será feita pela ministra da Cultura, Margareth Menezes, seguida de painéis sobre mercado de trabalho e mobilização coletiva, com convidadas como Ilka Teodoro, Dora Gomes, Joice Marques, Naiara Leite, Ana Flávia Magalhães e Janaina Soares.
Realizado na véspera do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, o evento propõe reflexão e valorização da contribuição das pessoas negras para a história brasileira — e, como destaca Doutora Jane, cria mais um espaço para que o debate sobre racismo seja feito com clareza, coragem e compromisso.
