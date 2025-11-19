Margareth Menezes:"É preciso fortalecer a autoestima das mulheres negras"

No debate Histórias de Consciência: Mulheres em Movimento, promovido pelo Correio Braziliense nesta quarta-feira (19/11), a ministra da Cultura, Margareth Menezes, defendeu que as políticas culturais no Brasil precisam ser estruturadas a partir de ações afirmativas que alcancem quem está “na ponta”. “Sou uma mulher que veio da periferia de Salvador. Foram 38 anos de luta. No nosso país, oportunidade não aparece — tem que ser cavada, sobretudo para pessoas negras”, afirmou.

Segundo a ministra, o Ministério da Cultura tem trabalhado para nacionalizar o acesso às políticas públicas, com cotas, editais voltados a mulheres negras e indígenas e integração com o Plano Nacional de Cultura. “A maioria das trabalhadoras da cultura são mulheres. Elas são a base, as que acolhem e garantem crescimento. É impossível pensar democracia sem reconhecer isso.”

Margareth também destacou a urgência de fortalecer a autoestima e o protagonismo de mulheres negras na criação artística. “Temos mulheres trazendo visões incríveis, outras formas de narrar. O Brasil precisa acreditar na potência que ele mesmo produz”, disse.

