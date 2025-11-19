"A discriminação é porta de entrada no mercado de trabalho", afirma juiz

Durante o CB Debate Histórias de Consciência: mulheres em movimento, desta quarta-feira (19/11) o jurista e advogado Roberto Caldas destacou que a discriminação racial persiste em todas as esferas da sociedade, inclusive no âmbito judicial. “O acesso e a saída de mulheres negras na Justiça é mais difícil”, revelou.

O magistrado explica que o dia 20 de novembro representa uma batalha de três séculos atrás, mas que persiste na atualidade: “Amanhã, Zumbi dos Palmares completa 330 anos de sua morte. Devemos lembrar e celebrar a memória desse grande líder quilombola, do Quilombo dos Palmares, que simboliza a luta de mulheres e homens negros, afrodescendentes, que até hoje enfrentam formas de escravidão econômica que lhes foram impostas”.

Segundo Caldas, no mundo trabalhista o preconceito racial é notório: “No ambiente de trabalho, a discriminação é porta de entrada”. Para exemplificar ele relembrou o caso de Neusa dos Santos Nascimento e Gisele Ana Ferreira Gomes. “Essas mulheres tiveram uma entrevista de emprego marcada, mas ao chegar no local, as informaram que as vagas já haviam sido preenchidas. No entanto, uma mulher branca chegou depois e foi contratada”. Para o juiz, o exemplo demonstra um preconceito estrutural persistente na sociedade brasileira, que deve ser combatido.

O Correio Braziliense realiza, nesta quarta-feira (19/11), a partir das 14h, o evento Histórias de consciência: mulheres em movimento, com o objetivo de ampliar a valorização do protagonismo de mulheres negras. O evento está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube.

*Estagiária sob supervisão de Márcia Machado