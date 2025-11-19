"Famílias negras sabem o que é a luta por estabilidade", afirma advogada

Manuela Sá*

Durante o CB.Debate Histórias de Consciência: mulheres em movimento, promovido pelo Correio Braziliense, a advogada e ex-administradora do Plano Piloto Ilka Teodoro falou sobre sua trajetória profissional até alcançar uma posição de liderança.

De família que valoriza os estudos, Ilka falou sobre diferentes prioridades para diferentes grupos: “Famílias negras sabem o que é a luta por estabilidade e a importância de garantir um futuro melhor para as próximas gerações”.

Ela contou que sonhava em ser diplomata. Seu plano era fazer Relações Internacionais na Universidade de Brasília (UnB), para depois fazer o concurso do Instituto Rio Branco. No entanto, ela passou antes para Direito, curso no qual se formou. “Com mulheres negras, no geral, acaba que os percalços vão nos direcionando para situações diferentes de tudo o que a gente planejou”, falou.

Ilka fez carreira na advocacia. No ramo, ela montou escritório e, em 2012, ganhou as eleições de conselheira da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). “Essa experiência me proporcionou uma mudança de chave. Foi o encontro com um ativismo que até então eu não tinha experimentado: o ativismo voltado tanto para as questões de gênero quanto para as questões raciais”, afirmou.

Ela lembrou, ainda, que foi por meio das ferramentas obtidas no espaço de ativismo que ela conseguiu reconhecer a violência da qual tinha sido vítima. “Foi naquele lugar que me vi como vítima de violência obstétrica, por exemplo”, contou.

