Fábio Félix afirma que ignorar o racismo significa negar direitos

Manuela Sá*

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Durante CB. Debate — Histórias de Consciência: mulheres em movimento, o deputado distrital Fábio Félix (PSol) falou sobre como a questão do racismo é ignorada. "No Brasil, a gente tem e sofre por uma ideologia dominante da igualdade racial, que é um mito. Falam como se todas as pessoas fossem iguais, como se a gente vivesse num país da diversidade, da miscigenação. São as palavras utilizadas para tentar impor um senso de igualdade que não é real, fictício. Ignorar esse tema significa negar direitos”, disse.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

O deputado também falou sobre o que tem sido feito na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) no sentido do combate o racismo. De acordo com Félix, o enfrentamento à violência policial tem sido tema de discussão. “Sabemos que a violência policial ainda é muito direcionada à população negra, aos jovens negros. Eles são um alvo direto das abordagens mais violentas e graves. Então, é importante que haja prevenção e formação nas instituições do Estado”, argumentou.

Segundo o deputado, a Comissão dos Direitos Humanos também atua no enfrentamento ao racismo religioso. “Povos de terreiro têm uma série de dificuldades, de inclusão no mercado de trabalho e da compreensão das datas comemorativas das suas religiosidades. Recebemos denúncias de pessoas do Candomblé que são demitidas por causa da religião. Combater o racismo religioso é fundamental e faz parte do respeito à população negra nos ambientes profissionais”, concluiu.

O Correio Braziliense realiza, nesta quarta-feira (19/11), a partir das 14h, o evento Histórias de consciência: mulheres em movimento, com o objetivo de ampliar a valorização do protagonismo de mulheres negras. O evento está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube.

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado

Assista na íntegra: