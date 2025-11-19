"Diversidade sem poder é só presença", afirma Dora Gomes

A presidente do Instituto É Possível, Dora Gomes, defendeu que empresas adotem ações afirmativas estruturadas e metas de diversidade para transformar o mercado de trabalho. A fala ocorreu no painel "Mercado de Trabalho: do ingresso à liderança” no evento Histórias de Consciência: mulheres em movimento, promovido pelo Correio Braziliense em celebração ao Mês da Consciência Negra.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo Dora, iniciativas pontuais não são suficientes para enfrentar disparidades históricas. Ela propôs medidas como recrutamento às cegas (quando o recrutador não sabe características do candidato, como etnia, no momento de avaliação), bancas avaliadoras diversas, governança antirracista e programas de aceleração de carreira. A empresária também ressaltou a importância de vincular metas de contratação de lideranças negras a bônus executivos. “Mexeu no bolso, as coisas andam”, afirmou, em tom direto.

Leia também: "Projeto educacional antirrascista é fundamental", afirma representante da Marcha das Mulheres Negras

Dora também alertou para a “solidão institucional” vivida por profissionais negras que chegam a cargos estratégicos sem apoio ou continuidade. “Eu fui a única pessoa negra em todos os espaços de formação e trabalho pelos quais passei”, relatou, destacando a necessidade de acolhimento e acompanhamento para evitar que diversidade vire ferramenta de marketing.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em sua avaliação, o setor privado precisa assumir protagonismo, especialmente em Brasília, onde o mercado é fortemente dominado pelo serviço público. “Nós não queremos concessão, queremos condição. A inclusão é urgente. Estamos prontas para transformar”, concluiu.

Assista na íntegra: