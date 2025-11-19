Doutora Jane destaca necessidade de políticas públicas com recorte de raça

Primeira deputada distrital preta em 30 anos de Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), Jane Klebia (Republicanos) participou do CB.Debate nesta quarta-feira (19/11) e falou sobre a importância de políticas públicas afirmativas para a população negra.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Eu sou mulher preta de periferia. Minha mãe tinha uma fé absurda na educação”, disse a parlamentar, que já foi delegada de polícia e professora de geografia, entre outras formações. Dra. Jane, como é conhecida devido ao cargo de delegada, atribuiu o sucesso de sua carreira às oportunidades conquistadas por meio da educação.

A deputada acredita que o Estado pode atuar para oferecer mais oportunidades à população negra. "São políticas públicas afirmativas que precisam existir para fazer justiça conosco. É uma obrigação que o Estado tem. Nós vivemos quase 400 anos de escravidão e depois saímos da senzala para a favela, sem qualquer oportunidade", enfatizou. "O que separa a população negra do resto do mundo não é a falta de inteligência ou capacidade, é a falta de oportunidade", completou.

CB.Debate

O Correio Braziliense realiza, nesta quarta-feira (19/11), a partir das 14h, o evento Histórias de consciência: mulheres em movimento, com o objetivo de ampliar a valorização do protagonismo de mulheres negras.

Assista à integra do debate: