InícioCidades DF
CB.DEBATE

Doutora Jane destaca necessidade de políticas públicas com recorte de raça

No CB.Debate desta quarta-feira (19/11) deputada atribuiu o sucesso de sua carreira às oportunidades conquistadas por meio da educação

Jane Klebia participa do CB.Debate sobre Histórias de Consciência - (crédito: Minervino Júnior/CB/DA Press)
Jane Klebia participa do CB.Debate sobre Histórias de Consciência - (crédito: Minervino Júnior/CB/DA Press)

Primeira deputada distrital preta em 30 anos de Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), Jane Klebia (Republicanos) participou do CB.Debate nesta quarta-feira (19/11) e falou sobre a importância de políticas públicas afirmativas para a população negra.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Eu sou mulher preta de periferia. Minha mãe tinha uma fé absurda na educação”, disse a parlamentar, que já foi delegada de polícia e professora de geografia, entre outras formações. Dra. Jane, como é conhecida devido ao cargo de delegada, atribuiu o sucesso de sua carreira às oportunidades conquistadas por meio da educação.

A deputada acredita que o Estado pode atuar para oferecer mais oportunidades à população negra. "São políticas públicas afirmativas que precisam existir para fazer justiça conosco. É uma obrigação que o Estado tem. Nós vivemos quase 400 anos de escravidão e depois saímos da senzala para a favela, sem qualquer oportunidade", enfatizou. "O que separa a população negra do resto do mundo não é a falta de inteligência ou capacidade, é a falta de oportunidade", completou. 

CB.Debate

Correio Braziliense realiza, nesta quarta-feira (19/11), a partir das 14h, o evento Histórias de consciência: mulheres em movimento, com o objetivo de ampliar a valorização do protagonismo de mulheres negras.

Assista à integra do debate:

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 19/11/2025 19:40
SIGA
x