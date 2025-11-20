Superlotação! Van com capacidade para 16 transportava 40 pessoas

Van foi parada na BR-070, quando transportava 40 pessoas - (crédito: Divulgação/PRF)

Quinze, trinta... quarenta! Esse foi número de passageiros transportados por uma van com capacidade para levar apenas 16 ocupantes. O veículo foi flagrado e abordado por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante uma ação de fiscalização, ocorrida na BR-070, em Ceilândia.

Segundo a corporação, foi constatado que nenhum dos ocupantes utilizava cinto de segurança, colocando todos em situação de risco. Também foi identificado que o condutor possuía habilitação, porém com categoria incompatível para conduzir o tipo de veículo abordado. O caso ocorreu na manhã dessa quarta-feira (19/11).

Diante das irregularidades, foram lavrados autos de infração referentes a excesso de passageiros, tacógrafo irregular, categoria da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) incompatível com o veículo e transporte irregular de passageiros.

Acionada, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autuou o condutor do veículo por transporte irregular e providenciou a remoção da van para o pátio do órgão.

