Fim de ano: Detran já começou a reforçar fiscalização nas ruas do DF

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) começou, nesta quarta-feira (19/11), a intensificar ações de policiamento e fiscalização de trânsito em áreas de maior consumo de bebidas alcoólicas e grande circulação de pessoas. Trata-se da Operação Boas Festas, que acontece anualmente em novembro e vai até o dia 4 de janeiro.

Serão 1.560 ações de policiamento e fiscalização, sendo 100 do tipo blitz, 410 patrulhamentos ostensivos com abordagens e 1.050 pontos de demonstração. O trabalho dos agentes ocorre de forma preventiva e também com pontos de bloqueio e grandes blitzes diurnas e noturnas em todas as regiões administrativas do DF.

“Esta época do ano é muito festejada e a gente sabe que, aumentando as festas, costuma-se aumentar também o consumo de bebidas alcoólicas. Para que as pessoas possam se confraternizar e festejar o Natal e Réveillon sem comprometer a segurança do trânsito, o departamento vai reforçar sua presença nas ruas”, enfatiza o diretor de Policiamento e Fiscalização de Trânsito, Bruno Baruque. “O principal foco da operação Boas Festas será o combate à direção sob influência de álcool, mas os agentes também observarão outras irregularidades que trazem graves riscos de sinistros, como falar ao celular, conduzir veículos sem habilitação, deixar de usar o cinto de segurança e desrespeitar o pedestre na faixa, por exemplo.” Locais e horários