Veja o que abre e o que fecha no DF no feriado da Consciência Negra (20/11)

Para quem ficará em Brasília nesta quinta-feira (20/11), feriado do Dia de Zumbi e da Consciência Negra, haverá uma série de opções de lazer disponíveis, além de transporte público gratuito. A sexta-feira (21/11) é ponto facultativo no Distrito Federal e, com isso, haverá alterações nos serviços públicos. Confira abaixo o que abre, o que fecha e os horários especiais de funcionamento dos serviços nos dois dias e também no fim de semana.

Para quem busca opções de lazer no feriado, o Jardim Botânico e o Zoológico de Brasília estarão abertos na quinta-feira com entrada gratuita, pelo programa Lazer para Todos. O primeiro funciona das 9h às 17h, enquanto o segundo pode ser visitado das 8h30 às 16h. Nesta sexta e neste sábado (22/11), haverá cobrança normal de tarifas; neste domingo (23/11), a entrada volta a ser gratuita.

Esse esquema será o mesmo do programa Vai de Graça. Ônibus circularão sem cobrança de tarifa na quinta e no domingo com reforço, segundo a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), nas linhas que percorrem áreas de shoppings, feiras e mercados. Na sexta e no sábado, serão horários e tarifas normais.

O metrô também será gratuito na quinta e no domingo, mas terá horários especiais para atender ao público que for participar do evento gratuito da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF) no Museu Nacional. Na quinta-feira e no domingo, todas as estações estarão abertas para embarque e desembarque das 7h às 23h30; desse horário até as 2h30, somente a Estação Central vai operar. Já na sexta e no sábado, os embarques começam às 5h30 e vão até as 2h30, a partir de quando o atendimento será na Estação Central.

Outra alternativa são os parques ecológicos geridos pelo Instituto Brasília Ambiental, que estarão abertos normalmente. Já o Eixão do Lazer funcionará na quinta, que é feriado, e no domingo.

Serviços

As agências do Banco de Brasília (BRB) estarão fechadas na quinta, mas abrem normalmente na sexta. A operação do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) será semelhante — funcionamento normal na sexta e esquema de plantão na quinta na Unidade de Recebimento de Entulho (URE), Aterro Sanitário de Brasília (ASB), subcoordenações regionais e núcleos de limpeza, usinas da Ceilândia e da Asa Sul e áreas de transbordo. As demais funcionarão normalmente.

A Caesb, por sua vez, não terá atendimento presencial na sede e nos escritórios na quinta e na sexta. As equipes de operação e manutenção, porém, seguirão trabalhando. Os consumidores que precisarem podem ligar para a Central de Atendimento (115) também podem solicitar serviços pelo WhatsApp (61) 3029-8115.

Em relação ao trânsito, o Eixo Rodoviário estará fechado para veículos na quinta, para o Eixão do Lazer.

Ainda nesta quinta, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF) não fará as operações de mobilidade na Estrada Parque Ceilândia (DF-095/ Estrutural), na Estrada Parque Contorno (DF-001), no trecho entre o viaduto de Samambaia e o viaduto do Pistão Sul, na BR-070 e na Barragem do Paranoá (período vespertino). Na sexta, elas serão retomadas. A autarquia também não terá atendimento ao público nos setores de Multas e Penalidades e Protocolo na quinta e na sexta-feira.



As unidades do Departamento de Trânsito (Detran-DF) estarão fechadas na quinta e na sexta. As áreas de educação, fiscalização e engenharia de trânsito funcionarão normalmente, assim como os serviços digitais do órgão.

Atendimentos em saúde

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal terá mudança de atendimento nos serviços por conta do feriado prolongado, na quinta-feira (20) e na sexta-feira (21), ponto facultativo. Confira como ficará o atendimento à população:

O Samu terá atendimento 24 horas, todos os dias, pelo telefone 192.

As emergências dos hospitais regionais, as unidades de pronto atendimento (UPAs) e a Casa de Parto de São Sebastião atendem de forma ininterrupta, em plantão 24h.

As salas de vacinação não vão funcionar na quinta (20), na sexta-feira (21) e no domingo (23). No sábado (22), será possível atualizar as cadernetas de vacinação para pessoas de todas as faixas etárias. A lista dos locais está disponível aqui.

As unidades básicas de saúde (UBSs) não funcionarão na quinta (20) e sexta-feira (21). Já as unidades que abrem aos fins de semana, terão horário normal no sábado. Confira a lista abaixo:

Horários de funcionamento - Unidades de Saúde (foto: Divulgação)

Não haverá atendimento odontológico nas UBSs nem nos centros de especialidades odontológicas (CEOs) entre quinta-feira (20) e domingo (23), reabrindo na segunda-feira (24). No Hospital Regional da Asa Norte (Hran), o pronto-socorro odontológico funciona todos os dias, 24 horas. No Hospital Regional do Gama (HRG), o pronto-socorro odontológico funciona quinta-feira (20) e sexta-feira (21), das 19h à 1h, e no sábado (21) e domingo (22), das 7h às 19h. Já no Hospital Regional de Taguatinga (HRT), o atendimento no pronto-socorro odontológico ocorre no sábado (22) e domingo (23), das 7h às 19h.

Já os centros de atenção psicossocial (Caps) do tipo III e nas unidades do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas III (Caps AD III) funcionam 24 horas, diariamente, com alterações nas atividades programadas. Já os Caps tipos I e II e o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (Capsi) não abrem de quinta-feira (20) a domingo (23).

As unidades do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Ceaf), mais conhecidas como Farmácias de Alto Custo, fecham nos dias 20 (quinta-feira), 21 (sexta-feira) e 23 (domingo). No sábado (21), o atendimento será das 7h às 12h.

Os ambulatórios e as policlínicas não abrem de quinta-feira (20) a domingo (23), voltando ao atendimento normal na segunda-feira (24).

Secretarias

Estudantes da rede pública não terão aula na quinta e na sexta, com retorno previsto para segunda-feira (24). Nas coordenações regionais de ensino e na sede da Secretaria de Educação (SEEDF), o expediente será retomado igualmente na segunda.

Também não haverá aulas na quinta e na sexta-feira nos centros olímpicos e paralímpicos (COPs). No sábado, as unidades, que são vinculadas à Secretaria de Esporte e Lazer (SEL-DF), terão o projeto Lazer para Todos normalmente.

Entre os equipamentos ligados à Secretaria da Mulher (SMDF), a Casa da Mulher Brasileira e a Casa Abrigo estarão abertas na quinta e na sexta. Os demais permanecem fechados.Também nesses dois dias, estarão fechadas as agências do trabalhador, ligadas à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF). O expediente será retomado na segunda-feira.

Na Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF), as unidades do Na Hora estarão com atividades suspeas de quinta a domingo, sendo retomadas na segunda-feira. Os conselhos tutelares também ficam sem atendimento presencial, mas com demandas urgentes podendo ser registradas pelo telefone 125. O Centro Integrado 18 de Maio terá as demandas atendidas pelo telefone (61) 98314-0636.

As unidades do programa Direito Delas estarão fechadas, com atendimento em regime de plantão por meio do telefone (61) 9832-0130.

Já entre os espaços da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), estarão abertos os centros Pop, a Central de Vagas, a Unidade de Proteção Social (UPS) 24 horas e as unidades de acolhimento. Estarão fechadas as unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e Centro de Convivência (Cecon).

Restaurantes comunitários

Os restaurantes comunitários estarão abertos na quinta e na sexta para café da manhã, almoço e jantar, exceto as unidades de Ceilândia e Sol Nascente, além dos restaurantes de Planaltina e Estrutural, que estão fechados para manutenção.

*Com informações da Agência Brasília