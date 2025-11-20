Homem é preso por tráfico um mês após ser solto pelo mesmo crime

Diversos itens relacionados à atividade criminosa foram encontrados dentro da residência do indivíduo - (crédito: Reprodução/PCDF)

Um homem de 23 anos, que estava em liberdade provisória, foi preso novamente, após um mês, pelo mesmo crime de tráfico. A prisão foi realizada no mesmo endereço da ocorrência anterior. Após a liberdade provisória, o homem foi obrigado a utilizar tornozeleira eletrônica e não podia frequentar mais o antigo endereço.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Equipes da 31ª DP (Planaltina) souberam da informação da atividade criminosa por conta do monitoramento e denúncia encaminhada pela Divisão de Controle de Denúncias (DICOE). Segundo a equipe da Dicoe, o homem estava frequentando a antiga casa, o que descumpria a determinação da Justiça.



Após uma série de monitoramento, a equipe constatou múltiplas vendas de crack a diferentes usuários. No momento do cumprimento do mandado de prisão, realizado na última terça-feira (18/11), outros três usuários foram abordados logo após comprarem porções da droga. As transações, entre os usuários e traficantes, foram registradas pelos policiais.

Na casa onde a atividade criminosa acontecia, foram encontradas pedras de crack, dinheiro vivo em notas diversas e três aparelhos celulares. A quantia em dinheiro não foi informada.