Prédio é evacuado em Ceilândia após incêndio; criança foi levada ao hospital

Um prédio residencial de Ceilândia precisou ser evacuado pelo Corpo de Bombeiros após um incêndio atingir um dos apartamentos na tarde desta quinta-feira (20/11). Uma criança foi levada ao hospital depois de inalar fumaça.

Bombeiros utilizaram quatro viaturas para o socorro. No local, na QNM 06, as equipes se depararam com fumaça saindo pela janela de um apartamento localizado no terceiro andar do prédio.

O edifício foi imediatamente evacuado enquanto os militares montavam as linhas de mangueiras para o combate às chamas e realizavam uma varredura em busca de possíveis vítimas.

A Polícia Militar do DF e a perícia do CBMDF também foram acionadas para o local. Até o momento, não há informações sobre as causas do incêndio.

