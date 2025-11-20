"Excesso de confiança", diz Ibaneis sobre envolvimento do BRB com banco Master

Ibaneis Rocha afirmou que confia na recuperação do Banco de Brasília (BRB) após a crise envolvendo a relação da instituição com o Banco Master - (crédito: Evandro Macedo/LIDE)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, afirmou nesta quarta-feira (20/11) que confia na recuperação do Banco de Brasília (BRB) após a crise envolvendo a relação da instituição com o Banco Master. Em declaração durante a abertura do Salão do Imóvel da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal (Ademi-DF), ele afirmou que pode ter havido um “excesso de confiança no crescimento do banco”, mas ressaltou que o momento é de superação e fortalecimento da instituição.

“Esse governo é um governo sério. O que pode ter ocorrido, em alguns momentos, foi um excesso de confiança no crescimento do banco. Em relação a essa operação que aconteceu e a esse fato envolvendo o ex-presidente Paulo — por quem tenho um carinho enorme e uma confiança enorme —, é ele quem vai ter que se explicar junto às autoridades competentes”, afirmou o governador.

Segundo Ibaneis, a operação com o Banco Master vinha sendo apresentada como estratégica para a expansão do BRB, mas teria perdido sustentação ao longo do tempo. “Era uma operação que, à época, parecia vantajosa. Mas houve uma degradação do patrimônio daquela instituição e eu acredito que pode ter havido erro na avaliação do risco”, disse.

Apesar do cenário, o governador buscou tranquilizar clientes e investidores, afirmando que não haverá prejuízos. “O BRB tem solidez, liquidez e conta com o patrimônio do Governo do Distrito Federal para garantir suas operações. Não há risco para clientes nem para investidores”, garantiu.

Ibaneis também afirmou que já foi determinada a contratação de uma auditoria externa e independente para avaliar possíveis inconsistências. “Já estamos tomando as providências necessárias e contratamos uma auditoria externa para verificar qualquer inconsistência nos balanços e nas operações realizadas”, declarou.

Novo comando

Durante a fala, o governador reforçou a indicação de Nelson Antônio de Souza para a presidência do BRB, que já recebeu aval do Conselho de Administração e aguarda sabatina na Câmara Legislativa do DF.

Segundo ele, o novo presidente tem um perfil ponderado e dialoga bem com diferentes instituições. “Ele foi presidente da Caixa Econômica Federal em um momento importante do país e tem um excelente relacionamento com as equipes e com as autoridades do Banco Central”, afirmou.

Ao final, o governador reconheceu o momento delicado, mas reforçou sua confiança na recuperação da instituição. “Estamos em um período difícil, mas crises existem para serem superadas. O BRB vai continuar forte, crescendo cada vez mais”, concluiu.