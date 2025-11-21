Mãe de criança assassinada cita última conversa com a filha: "A senhora vem me buscar?"

Aglomeração em frente à residência onde ocorreu o crime no Setor Oeste da Cidade Estrutural - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

“A senhora vem me buscar amanhã, né?”. Essa foi a última conversa entre Fabiana Marinho, 36 anos, e a filha Rafaela Marinho, 7 anos. O diálogo ocorreu na noite dessa quinta-feira (20/11), horas antes da mãe receber a notícia do assassinato da menina.

Rafaela foi asfixiada pela madrasta - assassina confessa - dentro da casa do pai, no Setor Oeste da Estrutural, na tarde desta sexta-feira (21/11). Os pais da criança são separados e, desde segunda-feira, Rafaela estava na residência do genitor, onde mora também a namorada dele, identificada como Iraci Bezerra dos Santos.

A conversa entre Fabiana e a filha ocorreu pelo celular do pai. As duas combinavam o horário para buscar Rafaela. “Era pra eu ter buscado ela na quinta-feira, mas eu falei que estava sem dinheiro e iria vir hoje (sexta-feira). E falei que mamãe buscaria ela. Ela até perguntou de novo: ‘A senhora vem mesmo, né?’. E eu respondi que sim. Olha como eu vim buscar minha filha”, disse, chorando.

O crime ocorreu durante a tarde desta sexta (21/11) e a notícia se espalhou na vizinhança por volta de 13h, com a chegada do Corpo dos Bombeiros. O pai de Rafaela trabalha como mestre de obras em uma construção do Lago Sul e recebeu a notícia por telefone. Foi ele quem também enviou uma mensagem à ex, mãe da menina. “Ele disse pra eu descer para a Estrutural e pediu perdão”, contou a dona de casa.

“Eu sou casada e ele tem essa namorada. Mas sempre pedi para ele tomar cuidado com quem arrumava. Pedi tanto para cuidar da minha filha”, desabafou a mãe. Ainda de acordo com ela, a menina não relatava maus-tratos por parte da madrasta. Disse apenas uma vez que Fernanda estaria tentando matar o companheiro envenenado.

Iraci foi presa depois de se apresentar voluntariamente à 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural). O Correio apurou que, para os investigadores, ela atribuiu o crime ao uso de drogas.