Menina de sete anos é assassinada na Estrutural; madrasta é presa

Polícia isola a área da residência onde o crime ocorreu na Cidade Estrutural - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

Uma mulher foi presa por suspeita de matar a enteada de 7 anos asfixiada com um cinto, no Setor Oeste da Cidade Estrutural. O crime ocorreu na tarde desta sexta-feira (21/11).

Informações preliminares da Polícia Militar dão conta de que a mulher apresentou-se espontaneamente à 8ª Delegacia de Polícia e confessou o crime. A PCDF deslocou equipes ao local, realizou o isolamento da área e deu início aos procedimentos investigativos.

Vizinhos contaram que a suspeita teria cometido o crime em razão de ciúme. A hipótese é investigada.

A Polícia Militar foi acionada para apoiar o controle da cena, devido à aglomeração de populares que tentavam se aproximar da residência. A situação foi contida pelos policiais.