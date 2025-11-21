InícioCidades DF
Investigação

Menina de sete anos é assassinada na Estrutural; madrasta é presa

Segundo testemunhas, a razão do crime foi ciúme, mas as investigações ainda estão em andamento. Vítima foi asfixiada com um cinto

Polícia isola a área da residência onde o crime ocorreu na Cidade Estrutural - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)
Polícia isola a área da residência onde o crime ocorreu na Cidade Estrutural - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

Uma mulher foi presa por suspeita de matar a enteada de 7 anos asfixiada com um cinto, no Setor Oeste da Cidade Estrutural. O crime ocorreu na tarde desta sexta-feira (21/11).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Informações preliminares da Polícia Militar dão conta de que a mulher apresentou-se espontaneamente à 8ª Delegacia de Polícia e confessou o crime. A PCDF deslocou equipes ao local, realizou o isolamento da área e deu início aos procedimentos investigativos.

Vizinhos contaram que a suspeita teria cometido o crime em razão de ciúme. A hipótese é investigada.

A Polícia Militar foi acionada para apoiar o controle da cena, devido à aglomeração de populares que tentavam se aproximar da residência. A situação foi contida pelos policiais.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 21/11/2025 15:14 / atualizado em 21/11/2025 16:11
SIGA
x