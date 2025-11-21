Menina de sete anos é assassinada na Estrutural; madrasta é presa

Uma mulher foi presa por suspeita de matar a enteada de 7 anos asfixiada com um cinto, no Setor Oeste da Cidade Estrutural. O crime ocorreu na tarde desta sexta-feira (21/11).
Informações preliminares da Polícia Militar dão conta de que a mulher apresentou-se espontaneamente à 8ª Delegacia de Polícia e confessou o crime. A PCDF deslocou equipes ao local, realizou o isolamento da área e deu início aos procedimentos investigativos.
Vizinhos contaram que a suspeita teria cometido o crime em razão de ciúme. A hipótese é investigada.
A Polícia Militar foi acionada para apoiar o controle da cena, devido à aglomeração de populares que tentavam se aproximar da residência. A situação foi contida pelos policiais.
