Criança asfixiada pela madrasta estava na casa do pai na Estrutural

A criança assassinada pela madrasta no Setor Oeste da Estrutural estava na casa do pai no momento do crime. A menina de 7 anos, identificada como Rafaela, teria sido asfixiada dentro da residência.

Vizinhos contaram ao Correio que os pais da criança são separados e a guarda era compartilhada. Em cada uma das semanas, o cuidado se dividia entre a mãe e o pai.

A casa onde o pai de Rafaela mora fica na Quadra 8 e tem um sobrado. Por volta de 13h, uma das moradores recebeu a vizinha aos prantos. “Mataram a filha da Fabiana. Socorro.”

Informações preliminares da Polícia Militar dão conta de que a mulher apresentou-se espontaneamente à 8ª Delegacia de Polícia e confessou o crime. A PCDF deslocou equipes ao local, realizou o isolamento da área e deu início aos procedimentos investigativos.

Vizinhos contaram que a suspeita teria cometido o crime em razão de ciúme. A hipótese é investigada.