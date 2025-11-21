InícioCidades DF
Corpo de um homem é encontrado em Ceilândia

Sem identificação, corpo foi encontrado por moradores da região. Polícia Civil investiga o caso

O corpo foi encontrado no início da tarde desta sexta-feira (21/10) - (crédito: Material cedido ao Correio)
O corpo foi encontrado no início da tarde desta sexta-feira (21/10) - (crédito: Material cedido ao Correio)

Na tarde desta sexta-feira (21/11), o corpo de um homem foi encontrado enrolado em sacos plásticos na QNM 26, próximo à CAESB, em Ceilândia. 

Veja o vídeo:

As equipes do 8° Batalhão da Polícia Militar foram acionadas pelos moradores da região, que encontraram o corpo, até o momento não identificado. A Polícia Civil, por meio da 15ª DP, investiga a causa da morte. 

Aguarde mais informações.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Darcianne Diogo e Luiz Fellipe Alves
postado em 21/11/2025 18:56 / atualizado em 21/11/2025 19:00
