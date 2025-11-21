Corpo de um homem é encontrado em Ceilândia

O corpo foi encontrado no início da tarde desta sexta-feira (21/10) - (crédito: Material cedido ao Correio)

Na tarde desta sexta-feira (21/11), o corpo de um homem foi encontrado enrolado em sacos plásticos na QNM 26, próximo à CAESB, em Ceilândia.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Veja o vídeo:

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As equipes do 8° Batalhão da Polícia Militar foram acionadas pelos moradores da região, que encontraram o corpo, até o momento não identificado. A Polícia Civil, por meio da 15ª DP, investiga a causa da morte.

Aguarde mais informações.