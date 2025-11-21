Mulher que assassinou criança era foragida por matar ex no Pará

Iraci Bezerra dos Santos Cruz, 43 anos, presa por assassinar uma criança de 7 anos na Cidade Estrutural, é foragida da Justiça do Pará por matar um ex-companheiro. O mandado de prisão, expedido em março de 2024, consta no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP).
Em depoimento, Iraci negou a autoria do crime anterior praticado contra o ex-companheiro. De acordo com a agressora, no dia do fato, ela havia saído para beber em um bar com o homem. Na volta, ele teria ido tomar banho, e ela permaneceu na área externa da casa. Neste momento, relatou ter escutado disparos de arma de fogo e correu assustada em direção a uma mata.
A polícia paraense concluiu, no entanto, que Iraci foi a responsável pelo homicídio e requereu o mandado de prisão na Justiça, que foi deferido.
Assassinato
Iraci foi presa nesta sexta-feira (21/11) acusada de assassinar a enteada Rafaela Marinho, na Estrutural. No próprio depoimento, ela contou que asfixiou a criança com um cinto e atribuiu a barbárie ao uso de drogas. Ela vai responder por feminicídio.
Os pais da criança são separados e, desde segunda-feira (17/11), Rafaela estava na residência do genitor, onde Iraci também mora. O Corpo de Bombeiros atestou a morte da garota no local do crime.