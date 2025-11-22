Ibaneis visita obras de ampliação do pronto-socorro do Hospital de Brazlândia

O governador Ibaneis Rocha visitou, neste sábado (22/11), as obras de ampliação do pronto-socorro do Hospital de Brazlândia (HRBz). Com investimento de cerca de R$ 20,2 milhões, a obra é estratégica para reforçar a capacidade assistencial da rede pública de saúde.

O chefe do Executivo afirmou que a capacidade do hospital está sendo praticamente triplicada, saindo de cerca de 1,5 mil atendimentos mensais para até 6 mil após a reforma da estrutura antiga. "Estão sendo ampliados o pronto-socorro, os serviços de tomografia — inexistentes atualmente, obrigando pacientes a buscarem outros hospitais —, os consultórios odontológicos, que passarão de um para três, e os leitos, que sairão de 26 para 60”, disse.

Segundo o secretário de Saúde do Distrito Federal, Juracy Lacerda, a ampliação do HRBz representa mais um grande investimento do governo em equipamentos públicos do DF. “Esse investimento deve mais que dobrar a capacidade operacional do hospital, considerado essencial para a região, que também recebe pacientes de Padre Bernardo e Águas Lindas”, aponta.

O secretário explica que o pronto-socorro, hoje com cerca de 26 leitos, passará a ter aproximadamente 60. A ampliação inclui o pronto-socorro adulto, com novos leitos de observação nas áreas vermelha e amarela; e também o pronto-socorro infantil, que ganhará mais leitos de observação nessas mesmas áreas, além de leitos de isolamento. A estrutura ambulatorial também será ampliada, compondo um conjunto de melhorias voltadas a oferecer melhor assistência à população.

Ampliação

O projeto da ampliação do pronto-socorro inclui a reforma das unidades de Odontologia Ambulatorial, Análises Clínicas, Agência Transfusional e da subestação elétrica. Também está prevista a criação de uma nova unidade de Cirurgia Ambulatorial.

Segundo o chefe de fiscalização da Novacap, Paulo Roberto de Castro, o trabalho está na fase estrutural. “Já foram executados a fundação e os pilares, e a equipe trabalha agora na concretagem da laje”, explica.

A administradora regional de Brazlândia, Luciana Lima, afirma que a ampliação do hospital representa uma mudança significativa para a comunidade. “Brazlândia hoje não tem nenhum aporte, nem particular. Na verdade, nós temos pequenas clínicas, mas hospital de grande porte, com emergência e urgência, nem particular nós temos. Então, esse hospital dá um apoio a 100% da comunidade."

Com informações da Agência Brasília