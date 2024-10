Operação da polícia mira grupo especializado no furto de obras de arte

Os quadros eram comercializados em um mercado clandestino, de acordo com as investigações - (crédito: Divulgação/PCDF)

Uma operação para combater furtos de obras de arte no Distrito Federal foi deflagrada nesta terça-feira (15/10) pela Polícia Civil (PCDF), por meio da 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural). Os valores dos quadros podem chegar a R$ 70 mil, cada.

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, sendo um em Santa Maria e dois na Estrutural, em que foram apreendidos objetos relacionados ao crime. Além disso, houve o indiciamento de um homem e de uma mulher, que não tiveram as identidades divulgadas.

De acordo com as investigações, havia um esquema de fraude no sistema de entregas de mercadorias, por meio do qual o grupo fazia o rastreio das obras de arte e desviava do endereço de entrega original para um endereço falso, na Estrutural.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Rodrigo Carbone, há indícios de que o grupo criminoso desviou obras de arte nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, além de Brasília.

“Eles alimentam um mercado clandestino específico, voltado à lavagem de dinheiro”, destacou o delegado responsável pelas investigações.

Os nomes dos artistas não foram divulgados.