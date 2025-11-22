Homem é executado a tiros dentro de lava-jato na Fercal

Um homem identificado como José Henrique Gomes dos Santos, 24 anos, apelidado de "Toré", foi assassinado a tiros dentro de um lava-jato para caminhões, na região da Fercal, na tarde deste sábado (22/11).
O lava-jato se chama Trevo e fica localizado na DF-205, a 31km do Plano Piloto. No momento do crime, o estabelecimento estava aberto. Segundo informações preliminares, José era morador da Fercal Oeste
Os criminosos fugiram, e a suspeita é que tenham ateado fogo ao carro onde estavam, a quilômetros de distância do local do crime. Não há informações sobre a motivação nem sobre a prisão dos suspeitos.
Por Darcianne Diogo
postado em 22/11/2025 17:24 / atualizado em 22/11/2025 18:16