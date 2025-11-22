Quem é o homem executado com 9 tiros dentro de lava-jato da Fercal

O homem assassinado a tiros dentro de um lava-jato para caminhões, na região da Fercal, foi identificado como José Henrique Gomes dos Santos, 24 anos, apelidado de "Toré". O homicídio ocorreu na tarde deste sábado (22/11).

O lava-jato se chama Trevo e fica localizado na DF-205, a 31km do Plano Piloto. No momento do crime, o estabelecimento estava aberto. Segundo informações preliminares, José era morador da Fercal Oeste. Ele levou ao menos nove tiros no peito. Nas redes sociais, conhecidos lamentaram a morte do jovem.

Os criminosos fugiram, e a suspeita é que tenham ateado fogo ao carro onde estavam, a quilômetros de distância do local do assassinato. Não há informações sobre a motivação nem sobre a prisão dos suspeitos.



