Vazamento inunda UTI do Hospital de Base e força remanejamento de leitos

O vazamento ocorreu em uma tubulação localizada acima da área da UTI adulto do hospital - (crédito: Foto: Reprodução/Agência Brasília)

Um vazamento de água registrado na madrugada desta segunda-feira (24/11) inundou parte da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulta do Hospital de Base do Distrito Federal. Imagens gravadas por funcionários mostram a água caindo pelo teto e se espalhando pelo piso da unidade, atingindo equipamentos e a área de circulação de profissionais de saúde.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O incidente ocorreu por volta de 0h20. Segundo relatos iniciais, a infiltração começou rapidamente e exigiu ação imediata das equipes de manutenção. Apesar da cena registrada em vídeo, o atendimento aos pacientes não chegou a ser interrompido.

Em nota enviada ao Correio, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) confirmou o vazamento e informou que o problema ocorreu em uma tubulação localizada acima da área da UTI adulto.

Para dar continuidade aos reparos, quatro leitos da UTI foram remanejados temporariamente. As intervenções incluem revisão da tubulação, ajustes estruturais e reforma na área da enfermagem. O hospital afirma que não houve prejuízo ao cuidado dos pacientes e que a assistência segue garantida.

A Secretaria de Saúde do DF acompanha a situação, mas, até agora, não informou se será aberta apuração para verificar eventuais falhas de manutenção preventiva no hospital, que é a maior unidade pública do Distrito Federal.