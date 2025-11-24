DF está sob aviso de chuvas intensas para esta segunda-feira (24/11)

Bom dia, brasiliense! Nesta segunda-feira (24/11), o Distrito Federal amanheceu com tempo mais ameno, muitas nuvens e até neblina em alguns pontos da região. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há previsão de pancadas de chuva rápidas e pouco volumosas. Apesar disso, o DF está sob aviso amarelo para precipitações intensas que, mesmo ocorrendo em um curto período, exigem atenção da população.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O quadradinho registrou mínima de 19°C durante a manhã e a máxima deve bater os 27°C no decorrer da tarde. Já a umidade deve variar entre 50%, por volta das 15h, e 95%. Em caso de precipitações, são esperadas trovoadas; já os ventos permanecem de fracos a moderados.
"O cenário deve permanecer semelhante no decorrer da semana, com regularidade de chuvas", diz Tatiane Paz, meteorologista do Inmet. Apesar das precipitações, é esperado que o sol dê as caras ao longo da manhã, aquecendo a capital. Então, prepare o guarda-chuva, mas não dispense o protetor solar. Boa segunda-feira!
Cuidados
Em caso de fortes chuvas, a Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) recomenda que não se utilize equipamentos elétricos, evite tomar banho durante as pancadas de chuva, não utilize o telefone caso esteja conectado à rede elétrica, evite a proximidade e o contato com materiais condutores de energia, mantenha-se sempre calçado e, antes da tempestade, desligue todos os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas.
Na rua, também valem alguns cuidados, como procurar abrigo, não se expor à chuva, não ficar embaixo de árvores e evitar locais próximos à rede elétrica. Uma dica é manter-se no interior do carro, um local isolado e seguro. Interessados em receber alertas das condições meteorológicas, emitidos pela subsecretaria, precisam apenas enviar o CEP, por SMS, ao número 40199.
Para os motoristas, os conselhos, em casos de tempestades, são: redobrar a atenção, reduzir a velocidade, aumentar a distância de seguimento e conferir o estado dos pneus. Checar o funcionamento do limpador de para-brisa e as condições da borracha também são medidas essenciais.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular