DF está sob aviso de chuvas intensas para esta segunda-feira (24/11)

Bom dia, Brasília! Dia deve ser de pancadas de chuva a qualquer hora do dia - (crédito: Ed Alves/CB)

Bom dia, brasiliense! Nesta segunda-feira (24/11), o Distrito Federal amanheceu com tempo mais ameno, muitas nuvens e até neblina em alguns pontos da região. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há previsão de pancadas de chuva rápidas e pouco volumosas. Apesar disso, o DF está sob aviso amarelo para precipitações intensas que, mesmo ocorrendo em um curto período, exigem atenção da população.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O quadradinho registrou mínima de 19°C durante a manhã e a máxima deve bater os 27°C no decorrer da tarde. Já a umidade deve variar entre 50%, por volta das 15h, e 95%. Em caso de precipitações, são esperadas trovoadas; já os ventos permanecem de fracos a moderados.

"O cenário deve permanecer semelhante no decorrer da semana, com regularidade de chuvas", diz Tatiane Paz, meteorologista do Inmet. Apesar das precipitações, é esperado que o sol dê as caras ao longo da manhã, aquecendo a capital. Então, prepare o guarda-chuva, mas não dispense o protetor solar. Boa segunda-feira!

Cuidados

Em caso de fortes chuvas, a Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) recomenda que não se utilize equipamentos elétricos, evite tomar banho durante as pancadas de chuva, não utilize o telefone caso esteja conectado à rede elétrica, evite a proximidade e o contato com materiais condutores de energia, mantenha-se sempre calçado e, antes da tempestade, desligue todos os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas.

Na rua, também valem alguns cuidados, como procurar abrigo, não se expor à chuva, não ficar embaixo de árvores e evitar locais próximos à rede elétrica. Uma dica é manter-se no interior do carro, um local isolado e seguro. Interessados em receber alertas das condições meteorológicas, emitidos pela subsecretaria, precisam apenas enviar o CEP, por SMS, ao número 40199.

Para os motoristas, os conselhos, em casos de tempestades, são: redobrar a atenção, reduzir a velocidade, aumentar a distância de seguimento e conferir o estado dos pneus. Checar o funcionamento do limpador de para-brisa e as condições da borracha também são medidas essenciais.

Sob chuva forte, é recomendado o uso do farol baixo, pois a luz alta reflete nas gotas de água e prejudica a visibilidade, além de não iluminar o caminho como deveria e ainda atrapalhar a visão de outros usuários da via.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Cidades DF Ciclista morre após ser atropelado por carro no Lago Sul

Ciclista morre após ser atropelado por carro no Lago Sul Cidades DF Capotagem de ônibus após colisão no DF deixa 27 feridos, 3 em estado grave

Capotagem de ônibus após colisão no DF deixa 27 feridos, 3 em estado grave Cidades DF Bombeiros promovem workshop gratuito com a presença de Nelson Piquet