"Tem peso político no mercado", diz presidente da CLDF sobre indicado ao BRB

Indicado pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) para assumir o Banco de Brasília (BRB), Nelson de Souza se reuniu, na manhã desta segunda-feira (24/11), com o presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), Wellington Luiz (MDB). A reunião acontece um dia antes da sabatina de Nelson, marcada para terça-feira (24/11). Wellington afirmou que Ibaneis fez uma boa escolha com a indicação.
“Esse encontro nos deu tranquilidade e segurança. Vimos que é a pessoa certa na hora certa”, disse Wellington Luiz ao Correio ao final da reunião. “Nelson é um nome que tem peso político no mercado. Ele foi chamado para trocar o pneu do carro com o carro em movimento e ele tem expertise para isso”, acrescentou.
A sabatina acontece nesta terça-feira (25/11) primeiramente na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças (CEOF) e, na sequência, no plenário da CLDF.
Nelson foi indicado por Ibaneis para assumir a presidência do BRB após a Justiça afastar Paulo Henrique Costa do cargo. O ex-presidente do banco é investigado na Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, por suspeita de participação no esquema de emissão e negociação de créditos falsos.