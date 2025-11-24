InícioCidades DF
"Tem peso político no mercado", diz presidente da CLDF sobre indicado ao BRB

Nelson de Souza se reuniu com Wellington Luiz na manhã desta segunda-feira (24/11). Reunião ocorre um dia antes da sabatina na Câmara Legislativa

Nelson Antônio de Souza, ex-presidente da Caixa Econômica Federal - (crédito: Reprodução/Linkedin)
Nelson Antônio de Souza, ex-presidente da Caixa Econômica Federal - (crédito: Reprodução/Linkedin)

Indicado pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) para assumir o Banco de Brasília (BRB), Nelson de Souza se reuniu, na manhã desta segunda-feira (24/11), com o presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), Wellington Luiz (MDB). A reunião acontece um dia antes da sabatina de Nelson, marcada para terça-feira (24/11). Wellington afirmou que Ibaneis fez uma boa escolha com a indicação.

“Esse encontro nos deu tranquilidade e segurança. Vimos que é a pessoa certa na hora certa”, disse Wellington Luiz ao Correio ao final da reunião. “Nelson é um nome que tem peso político no mercado. Ele foi chamado para trocar o pneu do carro com o carro em movimento e ele tem expertise para isso”, acrescentou.

A sabatina acontece nesta terça-feira (25/11) primeiramente na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças (CEOF) e, na sequência, no plenário da CLDF.

Nelson foi indicado por Ibaneis para assumir a presidência do BRB após a Justiça afastar Paulo Henrique Costa do cargo. O ex-presidente do banco é investigado na Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, por suspeita de participação no esquema de emissão e negociação de créditos falsos. 

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 24/11/2025 11:36
