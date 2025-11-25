"Teremos cuidado especial com a liquidez", Nelson de Souza sobre BRB

Nelson Antônio de Souza se declara preparado para a missão - (crédito: Mila Ferreira/CB)

Questionado sobre o que faria para garantir a segurança dos correntistas do Banco de Brasília (BRB), o indicado de Ibaneis para assumir a presidência da instituição, Nelson Antônio de Souza, declarou que terá um cuidado especial com a liquidez do banco, além de outras questões. Nelson está sendo sabatinado na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças (CEOF) da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) nesta terça-feira (25/11).

“Além da liquidez, teremos cuidado especial com o controle de coisas importantes como o nível de inadimplência, com aplicações ativas e passivas, carteiras de crédito”, disse Nelson.

Durante a sabatina, Nelson se colocou à disposição para se apresentar periodicamente na CLDF para prestar conta das atividades do BRB. “Me disponho a vir de seis em seis meses. Mas, assim que estiver a par da situação atual do banco, me disponho a vir trazer resultados de auditoria e o que mais for necessário”, ressaltou.

Participam da sabatina os deputados membros da CEOF: Paula Belmonte, Jorge Vianna, Eduardo Pedrosa, Joaquim Roriz Neto e Jaqueline Silva. Além destes, estão presentes na sabatina ainda o presidente da CLDF, Wellington Luiz, Chico Vigilante, Fábio Félix, Gabriel Magno, Max Maciel, Iolando, Daniel de Castro e Dayse Amarílio.