"Encaro com força de vontade e serenidade", diz Nelson de Souza

Durante sua fala no início da sabatina na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças (CEOF), o indicado por Ibaneis Rocha (MDB) para a presidência do BRB, Nelson Antônio de Souza, falou sobre sua trajetória no mercado financeiro e se declarou preparado para a missão.
“Estou empenhado em trabalhar para que o BRB siga avançando, fortalecendo a credibilidade e ampliando a capacidade de entregar resultados com seriedade e governança”, afirmou. “Encaro com força de vontade e total serenidade a missão que me foi dada”, acrescentou.
Nelson Antônio de Souza iniciou a carreira na Caixa Econômica Federal em 1979 e chegou a presidir o banco em 2018, ano em que foi alcançado lucro recorde de R$ 12,7 bilhões, o maior da história. O indicado de Ibaneis também presidiu a Brasilcap, o Banco do Nordeste e o Banco Desenvolve SP.
