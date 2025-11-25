InícioCidades DF
"Encaro com força de vontade e serenidade", diz Nelson de Souza

Indicado pelo governador Ibaneis Rocha para a presidência do BRB é sabatinado na Câmara Legislativa (CLDF) nesta terça-feira (25/11). "Estou empenhado em trabalhar para que o BRB siga avançando", afirma

Nelson Antônio de Souza se declara preparado para a missão - (crédito: Mila Ferreira/CB)
Nelson Antônio de Souza se declara preparado para a missão

Durante sua fala no início da sabatina na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças (CEOF), o indicado por Ibaneis Rocha (MDB) para a presidência do BRB, Nelson Antônio de Souza, falou sobre sua trajetória no mercado financeiro e se declarou preparado para a missão.

“Estou empenhado em trabalhar para que o BRB siga avançando, fortalecendo a credibilidade e ampliando a capacidade de entregar resultados com seriedade e governança”, afirmou. “Encaro com força de vontade e total serenidade a missão que me foi dada”, acrescentou.

Nelson Antônio de Souza iniciou a carreira na Caixa Econômica Federal em 1979 e chegou a presidir o banco em 2018, ano em que foi alcançado lucro recorde de R$ 12,7 bilhões, o maior da história. O indicado de Ibaneis também presidiu a Brasilcap, o Banco do Nordeste e o Banco Desenvolve SP.

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 25/11/2025 15:25 / atualizado em 25/11/2025 15:25
