"Encaro com força de vontade e serenidade", diz Nelson de Souza

Durante sua fala no início da sabatina na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças (CEOF), o indicado por Ibaneis Rocha (MDB) para a presidência do BRB, Nelson Antônio de Souza, falou sobre sua trajetória no mercado financeiro e se declarou preparado para a missão.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: PDOT avança nas comissões da Câmara Legislativa do DF



“Estou empenhado em trabalhar para que o BRB siga avançando, fortalecendo a credibilidade e ampliando a capacidade de entregar resultados com seriedade e governança”, afirmou. “Encaro com força de vontade e total serenidade a missão que me foi dada”, acrescentou.

Nelson Antônio de Souza iniciou a carreira na Caixa Econômica Federal em 1979 e chegou a presidir o banco em 2018, ano em que foi alcançado lucro recorde de R$ 12,7 bilhões, o maior da história. O indicado de Ibaneis também presidiu a Brasilcap, o Banco do Nordeste e o Banco Desenvolve SP.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Cidades DF PDOT avança nas comissões da Câmara Legislativa do DF

PDOT avança nas comissões da Câmara Legislativa do DF Cidades DF Visibilidade, legado e reparação são as grandes reivindicações da Marcha

Visibilidade, legado e reparação são as grandes reivindicações da Marcha Cidades DF Mulheres de todo o país reforçam união e resistência durante a Marcha

Mulheres de todo o país reforçam união e resistência durante a Marcha Cidades DF Luzes piscando, gritos e correria: saiba como foi a explosão na Esplanada

Luzes piscando, gritos e correria: saiba como foi a explosão na Esplanada Cidades DF Mulher que recebeu convite para encontro com Lula participa da Marcha

Mulher que recebeu convite para encontro com Lula participa da Marcha Cidades DF Marcha das Mulheres Negras ocupa Esplanada por reparação e bem-viver