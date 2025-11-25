Mulheres de todo o país reforçam união e resistência durante a Marcha

A Esplanada dos Ministérios tornou-se, nesta terça-feira (25/11), um grande ponto de encontro de mulheres vindas de diversas partes do país para a Marcha das Mulheres Negras por Reparação e Bem-Viver. Entre faixas, cantos, manifestações religiosas e palavras de ordem, o ato reuniu quilombolas, lideranças comunitárias, integrantes de coletivos, mulheres de religiões de matriz africana e jovens ativistas em defesa de mais direitos, visibilidade e igualdade racial.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

“É uma marcha muito importante. É um marco, porque é uma marcha só de mulheres negras. A gente não está pedindo, a gente está dizendo: nós resistimos e resistimos. Viva o coletivo de mulheres do nosso Brasil”, afirmou Odara Oliveira, 30, moradora do Recôncavo Baiano, que viajou exclusivamente para participar da marcha e reforçar o vínculo com outros movimentos do país. Em meio à multidão, ela destacou ainda a importância da presença das religiões de matriz africana no ato. “Fiquei emocionada de ver tanta gente, principalmente as pessoas do candomblé, porque eu sou candomblecista. Isso, para a gente, é muito importante, é um destaque", reforçou.

Leia também: 2ª Marcha para Mulheres Negras reúne delegações de todo o país em Brasília

Também vinda exclusivamente para o ato, Maria de Lourdes Moraes, conhecida como mãe Lourdes, de 61 anos, saiu de Sorocaba, no interior de São Paulo, para somar à manifestação. Para ela, a presença das mulheres negras nas ruas representa tanto o reconhecimento de conquistas quanto a urgência de avanços concretos nos espaços de decisão. “Nós já avançamos, tivemos várias conquistas, mas precisamos de mais. Principalmente colocar pessoas no espaço de poder, que é com a caneta na mão. Ainda existe uma escravização pela caneta, pela escrita. Não basta ser negro, precisa ter consciência racial”, ressaltou.

Emocionada, mãe Lourdes também destacou a presença de mulheres jovens na mobilização como um sinal de continuidade da luta. “O que mais me emociona é ver tantas jovens. A gente sempre diz que os jovens são o futuro, e são mesmo. Nós vamos envelhecer, mas queremos que a luta e as conquistas continuem, não só para as nossas meninas, mas para os jovens e para o futuro delas também", contou.

Leia também: Cartilha para comunicadoras negras é lançada na UnB

A marcha segue ao longo do dia, com shows gratuitos de artistas negras de todo o país a partir das 15h, na área externa do Museu Nacional. Já às 19h30, representantes da Marcha terão audiência com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin. Na ocasião, a comitiva deve apresentar demandas relacionadas, sobretudo, ao enfrentamento da atual política de segurança pública no Brasil.