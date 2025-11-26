Projeto "Elas no Eixo" estreia com bate-papo sobre prevenção ao abuso infantil

Projeto em parceria com o Choro no Eixo aconteceu às 10h deste domingo (30/11), na altura da 207 norte - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

No domingo (30/11), às 10h30, o Eixão do Lazer estreia o projeto Elas no Eixo, um bate-papo com o tema “Prevenção ao abuso sexual infantil: a conversa que a nossa cidade precisa ter”. O evento é uma parceria da Soror Comunicação com o Choro no Eixo, roda tradicionalmente conhecida por reunir diferentes estilos musicais, aos finais de semana, no coração da cidade, na altura da 207 norte.



A iniciativa tem como objetivo dar voz a pautas ligadas às mulheres e crianças, especialmente aquelas que passaram por situações de violência e vulnerabilidade e buscam retomar a vida com independência financeira e reinserção no mercado de trabalho.



Ao Correio, a jornalista e sócia da Soror Comunicação Bia Alburquerque conta que o projeto nasceu do desejo de unir cultura, informação e acolhimento em um espaço democrático da cidade. “A Soror é uma empresa criada e conduzida apenas por mulheres, e nossa pauta sempre esteve voltada à proteção feminina e infantil. Queremos usar nossa voz como comunicadoras para trazer temas urgentes à cena cultural”, afirma.



O encontro acontecerá antes da tradicional roda musical, às 10h30, em um formato intimista, com tendas instaladas no Eixão. A recomendação é que o público leve cangas e cadeiras de praia para compor o ambiente de troca. Mesmo com a possibilidade de chuvas, a estrutura já prevista garante proteção.



Participam da conversa profissionais da Polícia Civil do DF, psicóloga, advogada especializada em atendimento a mulheres e crianças, além de possíveis presenças de parlamentares alinhadas à pauta da proteção infantil. O objetivo é esclarecer dúvidas sobre prevenção, sinais de abuso, medidas de proteção e como agir diante de suspeitas.



Para quem tem receio de se expor, haverá um espaço para perguntas anônimas, além de assistência jurídica gratuita e sigilosa para mulheres que desejam orientação sobre denúncias.



Na foto, Bia Buquerque (esquerda), Felícia Borges (centro) e Alessandra Arantes (direita), idealizadoras do projeto (foto: Material cedido ao Correio)

O evento é aberto ao público, e crianças podem participar. Caso haja presença dos pequenos, parte da roda será adaptada de maneira lúdica, com explicações sobre limites do corpo humano, os tipos de carinhos permitidos e situações que precisam ser comunicadas a um adulto de confiança. “É uma conversa necessária, mas feita de forma sensível. Se identificarmos crianças, adaptaremos a linguagem, porque educação preventiva começa cedo e precisa ser acessível”, explica Bia.



Antes da roda, uma equipe convidada conduzirá um momento de yoga e relaxamento, pensado para preparar o público para a troca de experiências. A proposta é que o Elas no Eixo aconteça sempre no último domingo de cada mês, com temas escolhidos pelo próprio público. Entre os assuntos previstos para as próximas edições estão violência doméstica, violência de gênero no trabalho, empreendedorismo feminino e medidas protetivas.



A programação musical do Choro no Eixo começa às 12h, logo após o fim da roda de conversa.